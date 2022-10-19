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Ceza evi mi? 5 yıldızlı otel mi?

2016 yılında Lefkoşa'da seri kundaklama olaylarıyla ilgili arandığı için 5 yıl boyunca Türkiye'de kaçak olarak yaşayan kundaklama zanlısı Enver Bahçeciler geçtiğimiz aylarda ülkemize döndüğünde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 09:00
Ceza evi mi? 5 yıldızlı otel mi?

CEZA EVİ Mİ ? 5 YILDIZLI OTEL Mİ?

2016 yılında Lefkoşa'da seri kundaklama olaylarıyla ilgili arandığı için 5 yıl boyunca Türkiye'de kaçak olarak yaşayan kundaklama zanlısı Enver Bahçeciler geçtiğimiz aylarda ülkemize döndüğünde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Kundakçılık zanlısı Enver için Cezaevindeki revirin koğuş haline getirildiği öğrenildi.

KUNDAKÇILIK ZANLISI ENVER'E BU AYRICALIK NEDEN ?

Cezaevindeki revirin 5 yıldızlı otel konforunda televizyonlu, buzluklu , klimalı olarak hizmetine sunulan odasında, Kundakçı zanlısı Enver'in cezaevi yönetimi tarafından verilen günlük gazeteleri okuyarak televizyon izleyerek gününü gün ettiği iddia ediliyor.

KEBAP BÖREK ÇÖREK SERVİSİ

Cezaevi yönetiminin sağladığı imkanlarla dışarıdan istediği her türlü pasta börek ve yemeklerin cezaevi kantini vasıtasıyla tabiri caizse oda servisi gibi koğuşuna servis edildiği iddiaları cezaevindeki diğer mahkumlar arasında haklı tepkiye neden oluyor. Gazetemize şikayette bulunan mahkum aileleri bu ayrıcalığın Devletin vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve haksızlık içerdiğini belirttiler .

KUNDAKÇILIK ZANLISI ENVER'İN TORPİLİ KİM ?

Kundakçılık zanlısı Enver'in cezaevindeki bu ayrıcalıklı yaşamını kimin sağladığı ise halk ve mahkumlarla, mahkum aileleri arasında merak ediliyor. Cezaevi müdürünün kendi yetkisiyle mi bu ayrıcalıklı davranışları yaptığı, yoksa başka üst düzey siyasi veya siyasilerden kimlerden emir alarak bu ayrıcalıklı yaşamı organize ettiği ise bilinmiyor.

ZORLU TÖRE DE ZİYARET ETMİŞTİ !!

Hatırlanacağı üzere Meclis Başkanı Zorlu Töre de geçtiğimiz haftalarda Cezaevini ziyaret edip Kundakçılık Zanlısı Enver ile de özel bir görüşme yaptığı hatta Cezaevini ziyaretinin esas sebebinin Enver'i ziyaret etmek olduğu iddiaları da gündemde şok etkisi yaratmıştı.

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