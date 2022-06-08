banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum...
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir...
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
banner404

“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:48
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BRTK Müdürü Meyrem Özkurt’a verilen hapislik cezasının yerinde olduğunu belirtti.

İzcan, BKP Basın Bürosu'na yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi, BRT yönetimi ve BRT Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un yasaları çiğnediğini, bu nedenle Özkurt’a verilen hapislik cezasının doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki su borusunun tamirinin ardından tören düzenlenmesi ve törenin BRTK’de yayınlanması için talimat verenlerin, BRT Yönetim Kurulu üyeleri  ve diğer sorumluların da cezalandırılması gerektiğini, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu söyledi.

banner341

BRT Müdürü Meryem Özkurt’un hapisten çıkartılması için Meclis'ten özel af yasası çıkartılmaya çalışılmasını yargıya müdahale olarak değerlendiren İzzet İzcan, “ Herkes işlediği suçların cezasını çekmelidir “ dedi.

“Kimsenin kamu yayıncılığı yapıyorum gerekçesi arkasına saklanma hakkı yoktur” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, son dönemde bazı kurum müdürlerinin tutuklanarak mahkemece suçlu bulunmalarının, demokratik hukuk devleti olma açısından, olumlu adımlar olduğunu söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
KIB-TEK UYARDI!
KIB-TEK UYARDI!
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...
Bay-Sen Başkanı Kanat’tan BRTK Müdürü ile ilgili açıklama
Bay-Sen Başkanı Kanat’tan BRTK Müdürü ile ilgili açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim