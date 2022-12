Ceynur Pehlivan, Kemal Binatlılı ile söyleşi gerçekleştirdi

Güzelyurt’ta Midye Butik sahibi ve şu günlerde mesleğinde 24 yılı geride bırakarak 25. yılına adım atan “İmaj Maker” olarak adını duyuran Sayın Kemal Binatlılı ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi her ne kadar bu işin okulunu okumayıp alaylı olsa da, işini aşk olarak gören, aile desteği ve özellikle anne faktörünün çok etkili olması, özveri ve tutku ile çalışarak bu günlere geldiğini ifade ediyor. Bizler de ona Kıbrıs Manşet ailesi olarak meslek hayatında daha nice güzel başarılar temenni ediyoruz.

Kemal Binatlılı kimdir, bu mesleğe nasıl başlamıştır, bize biraz kendinden bahseder misin sevgili Kemal?

Elbette Ceynur Hanım, kendimi birkaç cümle ile özetleyecek olursam eğer şunları söyleyebilirim. Ben, saf, temiz, karakteri güzel, insanları seven, hayata hep pozitif bakan, pozitij enerji yüklü ve bu enerjiyi etrafıma da bulaştıran yardımsever bir insanım. Aileme çok düşkünüm ve özellikle anneme düşkünlüğümü yazın lütfen. Ancak, rahmetlik babacığım da olmasaydı bugün belkide buralarda olmazdım. İşim benim için aşktır.

Lise hayatımı bitirdikten sonra konfeksiyon işini çok sevdiğim için bu işe atıldım. Henüz 20 yaşındaydım ve 2001 yılında ilk mağazam olan abiye ve spor mağazasını “Midye Butik” adı altında açtım. O yıllarda yaşımdan dolayı yeterince hayat tecrübem olmadığından bu işi başaramayacağımı söyleyen çok oldu. Ama ben bu söylemlere kulaklarımı tıkadım ve azimle, aşk ile çalışıp çabalayarak bu günlere geldim. Bu konuda ailem de her zaman bana destek oldu, bana inandı ve beni yüreklendirdiler. Onlara buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve elbette beni bu günlere taşıyan, bana inanıp, güvenen müşterilerime de sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Pandemi Güzelyurt esnafını etkilemiştir mutlaka. Bu günleri nasıl geçirdiniz?

Dünya ekonomik bir krizden geçerken elbette biz de nasibimizi aldık. Güzelyurt esnafı olarak çok zorlandık. Bu zor günlerde devletten katkı olarak kira ve elektrik faturası konularında yardım aldık. Şimdi çok şükür işler açıldı, memnunuz. Biz zaten çarşı esnafı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmışızdır. Ve elbette Belediye Başkanımız da bu konuda bize her zaman arka çıkmıştır. Sıkıntılarımızı hep iyi ilişkiler içerisinde konuşarak çözümleriz. Yaptığım bir organizasyonda 40-41 yılı dolduran esnafı bir araya getirip küsleri barıştırdım, dargınları bir araya getirdim. Ben her zaman sevgi ile yaklaşımdan yana ve birleştirici olmayı seviyorum.

Peki, gelelim meslek hayatına, bu konuda, zorluklarla karşılaştığın oluyor mu?

Elbette ilk başlarda çok zorlandım. İnsanlara kendi fikirlerimi, kendi zevkimi ve çalıştığım tasarımcılara kendimi kabul ettirmem zaman aldı. Ama ben bunu zorlu bir sınav olarak gördüm hep. Böylece, dersimi hep iyi çalışarak, her adımda daha iyiyi yakalayarak bu günlere geldim.

Meslek hayatında kendine örnek aldığın modacı ve tasarımcılar var mı?

Elbette bu meslekte olan tüm arkadaşlarım bir emek harcadığı için benim açımdan hepsi kıymetlidir. Ancak iki tane isim var ki, Abdullah Öztoprak ve Reşat Bağzıbağlı benim kendime örnek aldığım kişilerdir. Aslında yaptığım iş tam olarak tasarım değil, insanlara yakışan tarzı bulmak, özel parçalar eşliğinde o insanı yeniden yaratmak diyebiliriz. Bunun tam açıklayıcı ismi “İmaj Maker” demek doğru olur.

Bu güne kadar çalıştığın birkaç isim söyleye bilirmisin? Kimlere imaj maker lik yaptın?

Sayın Fahriye Özay benim çok değerli müşterimdir. Mankenlerden Ceyda Tatlı, Esin Terzioğlu, Ayten Fellahoğlu da öyledir.

Kemal Binatlılı, ilk organizasyonunu ne zaman gerçekleştirdi Midye Butik olarak?

2001 yılında mağazamı açtıktan kısa bir süre sonra Sayın Günkut tarafından bir defile organizasyonu teklifi aldım. Dükkanı yeni açtığım için elimde yeterli kıyafet yoktu. Bu defileye annemin gardırabunu taşıdım. Ve defile sonunda aldığım alkış ve takdir beni bu günlere hızlı bir şekilde taşıdı. Ayrıca belirtmek isterim ki, bu güne kadar yatığım organizasyonların gelirini Kanser Hastaları Derneğine bağışladım. Bundan sonra da bu yine böyle olacaktır.

Gençlere bu işi, bu mesleği tavsiye ediyor musun?

Tabii ki, eğer bu meslekte merak var ise, gayret ve özveri ile işine dört elle sarılıp en iyiyi yakalamak mümkündür. Bir işin ustası olmak için her zaman okulunu okumak gerekmiyor. Yürekte gerekli sevgi ve cesaret var ise, başarı kaçınılmazdır diye düşünüyor ve inanıyorum. Günümüzde artık insanların kendisine bir “imaj maker” tutması çok yaygınlaştı. Bu yüzden ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca, bu meslekte renklerle uğraşmak, yeni şeyler yaratmak ve özellikle benim zıt renklere olan tutkum da hayat enerjimi ve çalışma azmimi iyi yönde tetikleyen unsurlardır.

Günümüzde artık abiye kıyafetlere çok ilgi kalmadı diye düşünüyorum. Sen bu konu hakkında neler söyleyeceksin?

Yani özel günlerde bile artık abiyelere çok ilgi kalmadı. Milenyum çağında artık daha spor, spor şık ve farklı tarzlar rağbettedir. Sizin de gördüğünüz gibi bir dükkanım tamamen abiye, diğeri de yenilikçi tarzları ihtiva etmektedir.

Birazcık da bu güne kadar almış olduğun ödüllerden bahseder misin?

Toplamda 15 ödüle layık görüldüm. Bunların 5 tanesi vitrin ödülü, 1 tanesi uluslararası Avrupa Güzellik Yarışması ödülü ve 9 tane de Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışmaları ödülleridir.

Son olarak Kemal Binatlılı, okuyucularına ne söylemek ister?

2023 yılının ilk önce herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Ben Kemal Binatlılı olarak müşterilerime hizmet vermekten her zaman gurur ve onur duydum. Yeni yılda yeni organizasyonlarda buluşmak üzere, ki yeni yılın ilk organizasyonu Sevgililer Günü olacaktır, buradan da açıklamış olayım. Bu günlere gelmemde emeği geçen herkese sonsuz sevgilerimi sunarken, Kıbrıs Manşet ve siz Ceynur Pehlivan’a da ayrıyeten sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim.



Hazırlayan

CEYNUR PEHLİVAN