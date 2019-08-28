Çevreyi kirleten Z.B’e Beyarmudu Belediyesi 4500 TL Çevre Dairesi 3500 TL ceza kesti

23 Ağustos Cuma günü Güvercinlik Köyü’nde boş bir araziye birçok tarihi geçmiş “Oğuz Gold Cola” markalı meşrubat atılmıştı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu, çevreye sorumsuzca atılan tarihi geçmiş içecekler Beyarmudu Belediyesi’nin girişimi ile Gazimağusa Kaymakamlığı, Çevre Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yerinde yapmış olduğu tespit sonucu belediye ekipleri tarafından imha edilmişti.

Zeynep Bingöl'e ait Güvercinlik sanayi bölgesinde bulunan İdeal Market Deposundaki tarihi geçmiş eski içecekleri ovaya boşaltan zanlıya Beyarmudu Belediyesi 4500 TL, Çevre Dairesi de bir asgari ücret ceza kesti.

Beyarmudu Belediyesinin kestiği ceza ovaya dökülen çöplerin temizlenmesinden dolayı alınan ücret olduğu açıklandı.

Beyarmudu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada;

23/08/2019 tarihinde belediyemiz tarafından hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eden tarihi geçmiş ürünleri atanlara yasal işlem başlatılacağını söylemiştik. Bugün ilgili kişilere Çevre Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi tarafından gerekli cezalar tebliğ edilmiştir. Bu konuda ilgili kurumlar olarak duyarlılığımız, halkımızın ihbarları ve yardımları ile devam edecektir denildi. (MHA)