Çevre Platformu, Sivrisinekle Mücadelede Önlemlerin Zamanında Ve Doğru Alınmasını İstedi



Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu yaz aylarında sivrisinek istilası yaşanmaması için önlemlerin zamanında ve doğru alınmasını istedi.



Platform Temsilcisi Teksen Köroğlu yaptığı yazılı açıklamada, adanın bu sezon aldığı yağış miktarı göz önünde bulundurularak, sivrisineklerle bulaşan hastalıkların yaşanmaması ve potansiyel salgınların önlenmesi için sivrisineklerle mücadele programlarının hız kazanması ve başarılı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.



Sivrisineklerin uçkun hale geçmeden kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çeken Köroğlu, . “Bunun sağlanabilmesi için ada genelinde detaylı ve kapsamlı sivrisinek larva mücadelesi programlarının yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca adada sivrisinek türlerinin sürekli olarak taranması, sivrisinek türlerinin tespit edilmesi, haritalandırılması gibi bazı bilimsel ve teknik çalışmaların da yürütülmesi sadece sıtma değil sivrisineklerden bulaşabilen Batı Nil Virüsü, Dank Humması, Chikungunya, Zika gibi birçok hastalığın erken teşhisi ve önleme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.



Sivrisineklerin hayvanlar âleminde en fazla insan ölümüne neden olan canlılar olduğuna dikkat çeken Köroğlu, sıtma, batı nil virüsü gibi bu coğrafyalarda görülen hastalıkların dışında zika virüsü, dang humması, chikungunya gibi henüz ülkede görülmeyen hastalıklarla da insanların hastalanmasına ve ölümüne yol açabildiğini savundu.



Köroğlu, sivrisineklerle bulaşan hastalıklardan korunmanın en temel yolunun etkin, başarılı, kaynağında sivrisinek mücadelesinden geçtiğini vurguladı.



Adaların, su ile çevrilmiş izole yapılar olması nedeniyle ekolojik dengedeki değişimlerden çok çabuk etkilendiklerini belirten Köroğlu, hassas bir doğal dengeye sahip olan adanın ekolojisini korumanın sivrisinek mücadelesi gerçekleştirirken de göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsur olduğunu belirtti.



Köroğlu, bu yıl hem sivrisineklerle mücadele gerçekleştiren belediyeleri, hem de çevre ve halk sağlığı mücadelesinde Sağlık Bakanlığı ve halkı büyük bir sorumluluk beklediğini kaydetti.



(YIL/HÖ)

