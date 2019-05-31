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Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun

Lefkoşa, 31 Mayıs 2019 (.):Çevre Koruma Dairesi’nin, çevreye karşı duyarsızlığı anlatan tiyatro oyunu, Beyarmudu ve Gazimağusa’da sahnelendi.  

Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun

Lefkoşa, 31 Mayıs 2019 (.):Çevre Koruma Dairesi’nin, çevreye karşı duyarsızlığı anlatan tiyatro oyunu, Beyarmudu ve Gazimağusa’da sahnelendi.  

31 Mayıs 2019 Cuma 14:51
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun

Lefkoşa, 31 Mayıs 2019 (.):Çevre Koruma Dairesi’nin, çevreye karşı duyarsızlığı anlatan tiyatro oyunu, Beyarmudu ve Gazimağusa’da sahnelendi.  

Umut Parkı isimli oyun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi personeli tarafından hazırlanıp sahnelendi.

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Oyunda, parkı ziyaret edenlerin duyarsız davranışları, parktaki ağaçların hissiyatları, bir bekçinin bir parkın temiz tutulması ve parktaki ağaçların kesilmemesi için verdiği mücadele anlatılıyor.

Bugün son kez, Rauf Raif Denktaş Kongre Sarayı’nda sahnelenen oyunu Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, eski Bakan Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de izledi.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI


 

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