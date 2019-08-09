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Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Çevre Koruma Dairesi, belirli sahillerde ve belirlenen saatlerde bulunmak, kamp yapmak, gece konaklamanın, sahillerde bulunan deniz kaplumbağaları açısından sakıncalı olduğunu belirterek, halkı duyarlı olmaya davet etti.

Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Çevre Koruma Dairesi, belirli sahillerde ve belirlenen saatlerde bulunmak, kamp yapmak, gece konaklamanın, sahillerde bulunan deniz kaplumbağaları açısından sakıncalı olduğunu belirterek, halkı duyarlı olmaya davet etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:41
Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Çevre Koruma Dairesi, belirli sahillerde ve belirlenen saatlerde bulunmak, kamp yapmak, gece konaklamanın, sahillerde bulunan deniz kaplumbağaları açısından sakıncalı olduğunu belirterek, halkı duyarlı olmaya davet etti.

Çevre Koruma Dairesi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke sahillerinin, deniz kaplumabağaları için büyük önem taşıdığını kaydederek, şöyle dedi:

“Pek çok sahilimiz kaplumbağa koruma alanı olarak koruma altına alınmıştır. Kaplumbağaların ürediği aşağıda belirtilen sahillerde Mayıs-Ekim ayları arasında gün batımından sonra bulunmak, kamp yapmak, ateş yakmak ve benzeri etkinlikler bu muhteşem ve tehlike altındaki canlıları rahatsız edecek; varlıklarını tehlikeye atacaktır. Tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

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Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağaların koruma altına alındığı sahilleri şöyle sıraladı:

“Yalya-Sadrazamköy arasındaki tüm sahiller (Akdeniz Köyü sahilini de içine alır), Karşıyaka/Güzelyalı, Alagadi, Esentepe Halk Plajı (plaja inen yolun doğusundaki sahil), Tatlısu/Mersinlik, Dipkarpaz Ronnas, Ayfilon, Altınkum-Kaleburnu arasındaki tüm sahiller, İskele - Yeniboğaziçi arasındaki tüm sahiller.”

Adı geçen sahillerde kamp yapılması ve gece sahilde kalınmasının, ülke sahillerini evleri olarak seçen kaplumbağalar için çok sakıncalı olduğunu vurgulayan Daire, “Belirtilen yerlerde, belirtilen şartlara uymayan vatandaşlarımızın, ilgili sahillerde bulunan görevliler tarafından, bulundukları sahillerden uzaklaştırma yetkilerinin bulunduğunu, önemle duyururuz” dedi.

(HA)

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