Çevre Koruma Dairesi Antalya’daki Atık Yönetimi Zirvesine Katıldı



Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Antalya’da düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” ne katıldı.



Zirvede, atık yönetimiyle ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirinin birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesiyle sıfır atık yönetim politikasının hedef, risk ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, zirvede, atık yönetimi alanındaki yeni ve temiz üretim teknolojileri, atıktan enerji uygulamaları, döngüsel ekonomi ve atık durumunun sona ermesi, atığın yan ürün ve hammadde olarak kullanılması, iklim değişikliği eylem planı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanılabilirliği, hafriyat toprağı yönetim modeli, atık yönetimi maliyetlerinin karşılanabilirliği gibi uygulamalar ele alındı.



Zirveye katılan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı,

dünyada ve Türkiye’de uygulanmakta olan güncel atık yönetimleriyle ilgili ve Kuzey Kıbrıs’ta ilerleyen dönemde ilk önce Turizm ve Çevre Bakanlığı kapsamında uygulanması planlanan Pilot Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuyla ilgili açıklamasında, daha temiz ve yaşanabilir bir dünyaya öncelikle birey, daha sonra toplum olarak katkı sağlamak, çevre konusunda bilinç ve duyarlılığın arttığı bir Kuzey Kıbrıs’a doğru ilerlemek için neler yapılabilir soruların hedef koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



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