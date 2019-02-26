Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104665
ALTIN
226.039
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.9873
EURO
6.0242
Fatih Terim uyuşturucudan 15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Gültekin ve Kurukızılcık tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Büke neden korkuyor!
BÜKE NEDEN KORKUYOR!
Ülfet Bicen bulundu
ÜLFET BİCEN BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Çevre Koruma Dairesi Antalya’daki Atık Yönetimi Zirvesine Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Antalya’da düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” ne katıldı.

Çevre Koruma Dairesi Antalya’daki Atık Yönetimi Zirvesine Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Antalya’da düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” ne katıldı.

26 Şubat 2019 Salı 11:32
Çevre Koruma Dairesi Antalya’daki Atık Yönetimi Zirvesine Katıldı


Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Antalya’da düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” ne katıldı.

Zirvede, atık yönetimiyle ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirinin birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesiyle sıfır atık yönetim politikasının hedef, risk ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, zirvede, atık yönetimi alanındaki yeni ve temiz üretim teknolojileri, atıktan enerji uygulamaları, döngüsel ekonomi ve atık durumunun sona ermesi, atığın yan ürün ve hammadde olarak kullanılması, iklim değişikliği eylem planı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanılabilirliği, hafriyat toprağı yönetim modeli, atık yönetimi maliyetlerinin karşılanabilirliği gibi uygulamalar ele alındı.

Zirveye katılan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı,
dünyada ve Türkiye’de uygulanmakta olan güncel atık yönetimleriyle ilgili ve Kuzey Kıbrıs’ta ilerleyen dönemde ilk önce Turizm ve Çevre Bakanlığı kapsamında uygulanması planlanan Pilot Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuyla ilgili açıklamasında, daha temiz ve yaşanabilir bir dünyaya öncelikle birey, daha sonra toplum olarak katkı sağlamak, çevre konusunda bilinç ve duyarlılığın arttığı bir Kuzey Kıbrıs’a doğru ilerlemek için neler yapılabilir soruların hedef koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukluk çağı kanserleri konulu seminer düzenleniyor
Çocukluk çağı kanserleri konulu seminer düzenleniyor
Kış dönemi “Çocuk Atölyesi” kurs sergisi yapıldı
Kış dönemi “Çocuk Atölyesi” kurs sergisi yapıldı
Ap Milletvekili adayı Kızılyürek Dev-iş’i ziyaret etti
Ap Milletvekili adayı Kızılyürek Dev-iş’i ziyaret etti
Büke neden korkuyor!
Büke neden korkuyor!
Liderler görüşmesi sona erdi
Liderler görüşmesi sona erdi
Güncel konuşmalarda tarım ve sağlık
Güncel konuşmalarda tarım ve sağlık
13 yaşındaki çocuk sürücü araç ile takla attı
13 yaşındaki çocuk sürücü araç ile takla attı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Liderlere Müzakereye Başlama Çağrısı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Liderlere Müzakereye Başlama Çağrısı
İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri 2 Mart’ta Başlıyor
İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri 2 Mart’ta Başlıyor
Ülfet Bicen bulundu
Ülfet Bicen bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim