Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın yazılı açıklaması şu şekilde;

"KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeni ile Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda açılışın ardından divan başkanlığına İbrahim Alkan, divan sekreterliklerine ise Senem A. Uğuz ve Yasemin Çobanoğlu görevlendirildi.

Birlik Konferans Salonunda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Oda Başkanlığa oybirliği ile Cemaliye Özverel EKİNCİ seçildi.

Oda Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."