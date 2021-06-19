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Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası yazılı açıklama yaparak Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığına Cemaliye Özverel Ekinci'nin görevlendirildiğini duyurdu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:12
Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
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KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın yazılı açıklaması şu şekilde;

"KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeni ile Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda açılışın ardından divan başkanlığına İbrahim Alkan, divan sekreterliklerine ise Senem A. Uğuz ve Yasemin Çobanoğlu görevlendirildi.

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Birlik Konferans Salonunda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Oda Başkanlığa oybirliği ile Cemaliye Özverel EKİNCİ seçildi.

Oda Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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