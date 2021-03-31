banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Çevre Koruma Dairesi’nden poşet denetimi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Mart ayı içerisinde bir çok iş yerinde poşet denetimi gerçekleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:30
Çevre Koruma Dairesi’nden poşet denetimi
banner337

akanlıktan verilen bilgiye göre, 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü”ne göre yapılan denetimlerde, 1 işyerine, 10 mikron poşeti ücretlendirmesi nedeni ile uyarıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Yasa gereği market ve alışveriş merkezlerinde kullanılan poşetlerin sadece 15/50 mikron arasında olan poşetlerin ücretlendirmesi gerektiği belirtildi.

Bu arada, açıklamaya göre, yasanın geçtiği 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren yapılan araştırmaya göre, poşet kullanımı yüzde 60 oranında azaldı.

‘ALO 123’ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİYOR

banner341
Çevre Koruma Dairesi'nin ‘Alo 123’ Çevre Şikayet hattına yapılan, ihbar ve şikayetler de değerlendirilerek, ilgili personel gerekli denetimleri yerine getiriyor.

‘Alo 123’ hattına geçtiğimiz gün yapılan ihbarlar üzerine ücretsiz poşet verdiği iddia edilen 7 markete denetim gerçekleştirildi.

Şikayette adı geçen 7 marketin 3 tanesinin ücretsiz poşet verdiği tespit edilerek, bir defaya mahsus marketlerin uyarıldığı, devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağının bildirildiği kaydedildi.

‘Alo 123’ Çevre Şikayet Hattı, mesai saatleri içerisinde canlı, mesai saatleri dışında ise telesekreter aracılığı ile hizmet veriyor. 

‘Alo 123’ Çevre Hattına yapılan ihbarlar, şikayeti alan personel tarafından 24 saat içerisinde ilgili şubeye aktarılmakta, dairenin yetki ve sorumluluğu dahilinde olan konular yasal çerçevede sonuçlandırılırken, diğer kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğunda olan konular ise yazılı şekilde Çevre Koruma Dairesi tarafından ilgili kurumlara aktarılıyor.

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 10:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak
Girne Belediyesi “Haydi çocuklar evimizde tiyatro izleyelim” temasıyla tiyatro oyunları sunacak
KKTC kıyılarında Akdeniz foklarının yaşam alanlarının araştırılması projesine Aksa Enerji'den destek
KKTC kıyılarında Akdeniz foklarının yaşam alanlarının araştırılması projesine Aksa Enerji'den destek
Albank personelinden SOS Çocukköyü Derneği’ne bağış
Albank personelinden SOS Çocukköyü Derneği’ne bağış
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na eleştiri
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na eleştiri
Kıbtes: “Planlı, programlı ve uygulanabilir bir çalışma takvimi düzenlenmeli”
Kıbtes: “Planlı, programlı ve uygulanabilir bir çalışma takvimi düzenlenmeli”
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat
Hava durumu
Hava durumu
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Amcaoğlu'ndan açıklama
Amcaoğlu'ndan açıklama
Ataoğlu: 1700 bileklikle başlıyoruz...
Ataoğlu: 1700 bileklikle başlıyoruz...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim