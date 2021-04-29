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Çevre Koruma Dairesi online çevre eğitimlerine başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından “Çevre Eğitimlerini Yaygınlaştırmak Projesi” kapsamında, pilot bölge olarak seçilen Lefkoşa bölgesinde çevre eğitimleri başlatıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:15
Çevre Koruma Dairesi online çevre eğitimlerine başladı
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar üzerine, 55 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen 30 dakikalık eğitimlerde ülkedeki yaban hayatının tanıtılması ve korunması konuları ele alındı.
Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından verilen online eğitimlerin ilki 22 Nisan tarihinde Demokrasi Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğrenciler, eğitimin ikincisini de bugün tamamladı.
Açıklamada, Doğal Hayat Şubesi’nin bu tür eğitimlerin tüm ortaokullarda yayınlaşmasını sağlayarak, öğrencilere çevre bilinci kazandırılmasının hedeflediği belirtildi.

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, çevre derslerinin okul müfredatlarında her yaş grubunda yer alması için girişim başlattığı ve çevre dersinin ileride okullarda seçmeli ders olarak verilmesi konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare etmekte olduğu da kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 14:36
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