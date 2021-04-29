Çevre Koruma Dairesi online çevre eğitimlerine başladı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar üzerine, 55 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen 30 dakikalık eğitimlerde ülkedeki yaban hayatının tanıtılması ve korunması konuları ele alındı.

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından verilen online eğitimlerin ilki 22 Nisan tarihinde Demokrasi Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğrenciler, eğitimin ikincisini de bugün tamamladı.

Açıklamada, Doğal Hayat Şubesi’nin bu tür eğitimlerin tüm ortaokullarda yayınlaşmasını sağlayarak, öğrencilere çevre bilinci kazandırılmasının hedeflediği belirtildi.





