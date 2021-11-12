Çevre Koruma Dairesi: “Güngör çöp alanındaki yangına ihbar geldiği ilk andan itibaren müdahale edildi”

Yapılan açıklamada, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre düzenli depolama sahaları belediyeler veya bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı tarafından işletilmekte olduğuna dikkat çekilerek, buna göre Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından ihale edilerek özel firma tarafından işletilmekte olduğu kaydedildi.

“Bahse konu çöp alanın yönetim ve sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’nda olup, yine İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir şirkete ihale edilmiştir.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine alanın denetimi mevzuat gereği Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılmaktadır. Dairemiz alanla ilgili denetimlerini düzenli olarak yapmakta ve tespitlerini ve eksiklikleri raporla İçişleri Bakanlığı’na bildirmektedir



Güngör Çöp Alanındaki yangın dairemize ihbar edildiği andan itibaren, dairemiz yetkilileri tarafından olay yerinde inceleme ve değerlendirme yapılmıştır.Yapılan değerlendirmede özel sektörden iş aracı desteği alınarak söndürülme işlemlerine başlanmıştır.Şu aşamada stabilize toprakla yanan kısımlar örtülerek, söndürme işlemi devam etmektedir.Yangının söndürme işlemleri bitene kadar konu takibimizde olup, gerekli açıklamalar yapılacaktır.”