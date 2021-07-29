Çevre Koruma Dairesi, Antalya’daki yangının bir süre hava kirliliği yarattığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, bugün bazı medya kuruluşlarında çıkan hava kirliliği haberleri üzerine açıklamada bulundu.

Antalya’da dün akşam üzeri çıkan yangınların sonucu olarak düşünülen hava kalitesinde bir değişim gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi İzleme ağındaki Teknecik istasyonundan elde edilen verilere göre 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00’dan itibaren gaz ve toz kirleticilerinin saatlik konsantrasyonları yükselmeye başlamıştır.

29 Temmuz saat 05.00’e kadar yüksek seyreden değerler bu saatten sonra azalmaya başlamıştır. Belirtilen saatlerde Kükürt dioksit ve Azot dioksit konsantrasyonlarının saatlik ortalama değerleri yükselse de Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğünde belirtilen günlük hava kalitesi standartlarını aşmamıştır.”