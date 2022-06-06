banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya...
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara...
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava...
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına...
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde...
banner404

Çevre gönüllüleri, Karpaz'daki Ronnas sahilini temizledi

06 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
Çevre gönüllüleri, Karpaz'daki Ronnas sahilini temizledi

Çevre gönüllüleri, Karpaz bölgesinde bulunan ve ülkenin en önemli yeşil kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Ronnas sahilini temizledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Genç Gönüllüler tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu öğrenci çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Türkozan'dan, Taşkent Doğa Parkı ile Kıbrıs Deniz Araştırmaları Merkezinin, KKTC Çevre Koruma Dairesi adına yürüttüğü deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunmasına ilişkin proje hakkında bilgi alan çevreciler, daha sonra plajda çevre temizliği yaptı.

Çevre gönüllüleri alandaki çöpleri topladı ve ardından sahilde anı fotoğrafları da çektirdi.

Türkozan, yürütülen proje hakkında AA muhabirine bilgi vererek, yabancı gönüllüler ile Türkiye ve KKTC'den öğrencilerin projeye katıldığını, bu yıl yaptıkları ilanın ardından 50 ülkeden gönüllünün bu projeye başvurduğunu anlattı.

banner341
Türkozan, "Hep birlikte buradaki deniz kaplumbağası kumsallarını koruma altına alıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek için bazı yuvalara sıcaklık ölçerler yerleştirdik. Teknolojiyi kullanarak, kumsalların dijital yükseklik haritalarını oluşturuyoruz, iklim değişikliği sonucunda meydana gelen deniz seviyesi yükselmesiyle kumsallarımızda ne kadar kıyısal alanın kaybolacağını hesap etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışından gönüllülerin de burada bulunmasının değerli olduğunu belirten Türkozan, katılımcıların ülkelerine mutlu dönmelerinin Türkiye ve KKTC açısından önemli olduğunu kaydetti.

-"Kaplumbağalara Ronnas sahilini çok daha temiz bırakmak istiyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da yeşil kaplumbağaların üreme alanlarının bolca bulunduğu Ronnas sahilinde yürütülen projelerle ilgili çevre gönüllülerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Tekçam, "Bu yaz, kaplumbağalara Ronnas plajını çok daha temiz ve güzel bırakmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çevreciler daha sonra Karpaz bölgesini gezdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada yaralıya ilk müdahale Başhekim Kalfaoğlu'ndan
Kazada yaralıya ilk müdahale Başhekim Kalfaoğlu'ndan
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
El-Sen Başkanı Özkıraç’tan kınama
El-Sen Başkanı Özkıraç’tan kınama
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Mayıs Ayı Elektrik Faturalarındaki "Gecikmeye" İlişkin Duyuru
Mayıs Ayı Elektrik Faturalarındaki "Gecikmeye" İlişkin Duyuru
“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"
“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"
“Doğayı korumak için sıfır atık projesi benimsenmeli”
“Doğayı korumak için sıfır atık projesi benimsenmeli”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim