Çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla protokol imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun imza koyduğu protokol kapsamında, okul öncesinden başlayarak liseye kadar çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, çevre eğitimlerinin okul öncesinde yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çocukların bütüncül gelişimini dikkate alacak etkinlik temelli ders planları ve kılavuz kitapçığı hazırlandı.

Bu ders yılından (2021-2022 eğitim ve öğretim yılı) itibaren pilot okullarda uygulanmasına başlanması planlanan projenin, pilot çalışmalar sonrasında öğretmen ve öğrencilerden gelecek geri dönütler doğrultusunda geliştirilerek, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında tüm okullarda uygulanması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Akuğ, Doğal Hayat Şube, Biyolog, ve Çevre Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot da hazır bulundu.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çevrenin önemine değinerek, çevre bilinçli nesiller oluşturulabilmesi için eğitimin önemine işaret etti.

Proje ve imzalanan protokolün de bu amaçla hazırlandığına işaret eden Bakan Amcaoğlu, eğitimin ilk kademesi olan okul öncesinden itibaren bu bilincin aşılanması için çevre dersinin müfredata konulacağını, hazırlanan protokolle 271 okulda, 59 bin öğrenciye çevre eğitimleri verileceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, kendi uzmanları ve çevreyle ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan projenin bu yıl seçilen pilot okullarda uygulanacağını, ardında ilerde çevrenin tüm okullarda müfredat konusu olacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, çevrenin korunabilmesi için en etkili yöntemin çevre bilinçli bir toplum oluşturmak olduğunu belirtti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada, çevrenin korunmasına yönelik önemli faktörlerden birinin de çevre eğitimi olduğuna dikkat çekerek, çevre bilincinin geliştirilebilmesinin ancak eğitim ile olabileceğini söyledi.

Bundan hareketle 2017 yılında sadece 9. Sınıflara yönelik başlatılan çevre eğitimin ana sınıftan lise son sınıfa kadar yayılabilmesi amacıyla projenin başlatıldığını aktaran Bakan Ataoğlu, hedeflerinin çevre bilinci bulunan bir toplum yaratmak olduğunu kaydetti.

Bu yıl yeni öğretmen ihtiyacına gerek duyulmayacak şekilde pilot okullarda 19 Ekim itibarıyla ilköğretim, orta öğretim sınıflarında okutulan Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin eğitim programları içerisinde kılavuz kitapçıklarla (modüler olarak) başlatılacağını anlatan Ataoğlu, bu yıl pilot okullarda başlatılacak bu uygulamanın önümüzdeki yıl tüm okullara yayılacağını vurguladı.

En önemli amaçlarının çevresini tanıyan, seven ve koruyan bilincin toplumda oluşturulmasının sağlanması olduğuna dikkat çeken Bakan Ataoğlu, şu mesajı verdi; “Güzel yarınlar için çevrene iyi bak.”