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Ceviz Festivali Başladı

Ceviz Festivali Başladı

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:45
Ceviz Festivali Başladı

12’nci Ceviz Festivali, Lefke’de düzenlen kortejle bugün başladı.

Cittaslow unvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle yapılan festivalin resmi açılışı yarın yapılacak ve etkinlikler yarın akşam tamamlanacak.

Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini tanıtma imkanı bulacağı festivalde bu yıl, yerli gruplarının müzik dinletileri, sergiler, yarışmalar ve kültür gezileri ile ziyaretçilere farklı bir gün yaşatılması hedefleniyor.

Festival süresince belirli saatlerde rehber eşliğinde düzenlenecek Lefke turları ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkanı bulacak ziyaretçiler, aynı zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulacak macunlar, likörler, reçeller ve el İşlerinin satışının yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş de yapabilecek.

Festival süresince, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından hazırlanan “El Emeği Göz Nuru” sergisi, Yesilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin el işi sergisi, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri resim sergisi ve Nesrin Anı resim sergisi de ziyaret edilebilecek.

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne çok emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Zihni Türksel anısına yarın “Ceviz Macunu” yarışması düzenlenecek.

Bunun yanında “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” kapsamında kamp yapacak gençlik grupları Lefke ve köylerinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini keşfetme imkanı bulacak.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

“Bugün 13.00  Lefke Portakal çemberinde toplanma; 13.30  Golden Bando eşliğinde kortej yürüyüşü; 14.00   Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi; 14.05   Yedidalga İlkokulu dans gösterisi; 14.10   Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; 14.20  Açılış konuşmaları ve sergilerin açılışı; 14.30   Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası; 15.00  Barış için Dans; 16.00  Buğra Koççat; 16.45   Grup Baria; 17.45   Muharrem Cemoğlu; 18.30  Yunus Erhan Trio; 19.30   Müzik dinletisi;  20.00   Grup Mental Soup; 21.00   Grup LICK;

Yarınki programı ise şu şekilde:

10.00  Açılış; 10.30  Sidar Karakuş Band;  12.00   Let's Sing Together Band; 13.00  Barış için İki Toplumlu Koro - Lena Melanidou; 13.30   Mormenekşe Halk Dansları Derneği; 14:00   Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu; 15.00   Kıbrıs Havaları Derneği; 16.00   Retro Çalgıcıları; 17.00  Grup Otantik; 18.00  Arda Gündüz Orkestrası; 19.00   Kıbrıs Müzik Yolcuları;  20.00   Kapanış”

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Son Güncelleme: 11.06.2022 15:11
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