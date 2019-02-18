Cevap ver Akıncı

YÖDAK 1 ayda bu cevabı verebildi!... O zaman sorulara bizde muhatabına soruyoruz:

YÖDAK’a yönelik Gazetemiz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir’in 17 Ocak’ta Bulut Akacan ve eşine “Akacan Teknik Üniversitesi” ve “Akacan Üniversitesi” adıyla 2 farklı üniversite izni verilmesi ile ilgili yazılı dilekçesine tam 1 ay sonra cevap verdi.

Dilekçe tarihini bile farklı farklı yazacak kadar ciddiyetten uzak, toplantı yapılmadığı halde toplantı yapılmış gibi gösterip 1 ay sonra verdikleri cevabı ise siz değerli vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.

Dilekçeye cevabı, miktarını bile belirtmedikleri bedeli yatırdıktan sonra vereceklerini belirttikleri cevabi mektubu kamuoyunun takdirine sunuyoruz ve sorularımızı YÖDAK Başkanını atayan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi alıp kamuoyuna açıklaması açısından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya soruyoruz.

Bulut Akacan 2 üniversite iznini nasıl temin etti ?

Üniversite izinlerini satın aldıysa kimden ne şartlarda aldı ?

Üniversite izni mi ön izin mi aldı ?

Ön izin geçerlilik süresi nedir ?

2 yıllık süre sonunda ön izin ne olur ?

Ön izin , Üniversite izni ve Öğretime başlama izniyle ilgili süreç nedir ?

Bu süreç içerisinde YÖDAK Milli Eğitim Bakanlığının verdiği ön izinlere ileri işlem ve YÖDAK Kurulu kararı alarak izin vermezse ne olur ?

Akacan ailesine ait ön izinler ne zaman verildi ?

Ön izinler ne zaman KADÜK olacaktı ?

YÖDAK bunlarla ilgili ne zaman ileri işlem yaptı ?

YÖDAK tarafından verilen 1 yıllık süreç sonunda ne oldu ?

YÖDAK süreci takip edip 1 yıl sonunda bu kararları iptal etmezse müdahaleyi kim yapabilir?

Bu izinlerden başka daha ön izin alınıp devredilen kaç tane üniversite izni vardır ?

Ön izin alıp devredenler kimlerdir ?