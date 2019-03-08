CEVAP BEKLİYORUZ

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in 52 gündür sorguladığı YÖDAK Başkanı Akile Büke'nin görev yaptığı 24 aylık süre içerisinde 12 Buçuk ay yurtdışında bulunup göreve gelmediği iddialarına karşılık cevap vereceğine gazetemizi dava eden Akile Büke ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sessizliğini koruyor.

Akile Büke'nin 24 ayda 12 buçuk ay yurtdışında bulunup görevine gelmemesi iddialarının araştırılması için gazetemiz dün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'a bilgi edinme yasası tahtında yazılı olarak başvuruda bulunmuş ve Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Maliye Bakanlığına da konuyla ilgili dağıtım yapmıştır. KIBRIS MANŞET olarak Akile Büke'yi YÖDAK Başkanlığına atayan Mustafa AKINCI'dan en kısa zamanda cevap bekliyoruz.