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Çetinkayalı İskele'den start veriyoruz

Çetinkayalı İskele'den start veriyoruz

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
Çetinkayalı İskele'den start veriyoruz

Ergün YAHAT

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DP Yeni İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı ve genel Gençlik Kolları Genel Başkanı Metin Genç'in organize ettiği dayanışma gecesi 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Boğaz’da Körfez Restaurant'da genel başkan Serdar Denktaş'ın katılımı ile gerçekleşiyor. İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı tüm partilileri 18 Eylül Çarşamba akşamı Körfez Restaurant'da buluşmaya çağırdı.

DP eridi bitti diyenlere gerçek gücümüzü gösterme zamanı geldi dedi.

Son Güncelleme: 09.09.2019 18:07
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