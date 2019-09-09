Çetinkayalı İskele'den start veriyoruz

Ergün YAHAT

DP Yeni İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı ve genel Gençlik Kolları Genel Başkanı Metin Genç'in organize ettiği dayanışma gecesi 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Boğaz’da Körfez Restaurant'da genel başkan Serdar Denktaş'ın katılımı ile gerçekleşiyor. İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı tüm partilileri 18 Eylül Çarşamba akşamı Körfez Restaurant'da buluşmaya çağırdı.

DP eridi bitti diyenlere gerçek gücümüzü gösterme zamanı geldi dedi.