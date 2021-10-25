Çete'den Arter’e ziyaret

Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Çete ile Arter, iki kurumun yürüttüğü ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, göreve yeni başlayan Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin Polis Müdürü olarak kendisine nezaket ziyaretinde bulunmasından mutlu olduğunu ifade etti. Arter, Gazimağusa ile ilgili konularda Polis Müdürlüğü ile istişare ettikleri ortak çalışmaları bulunduğunu, trafik, yangın ve pandemi ile mücadele konularında birlikte çalıştıklarını söyledi.

Polis Müdürlüğü ile yaptıkları faydalı çalışmalardan dolayı memnun olduğunu belirten Arter, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün Belediyeden taleplerini karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.

Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete de, göreve yeni atanmış olması nedeniyle yerel yönetimleri ziyaret ettiklerini, görev yaparken ortak konularda bilgi alışverişinde bulunmak, halka hem iyi hizmet vermek hem de destek olmak istediklerini ifade etti.

Çete, İsmail Arter’in her türlü yardımda bulunması ve destek vermesinin kendilerini güçlendirdiğini belirtti.