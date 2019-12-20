Çeşitli Kurum Ve Kuruluşlardan Tak’a 46. Yıl Kutlama Mesajları…

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Çeşitli kurum ve kuruluşlar Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümü sebebiyle mesajlar yayımladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz mesajında “TAK’ın 46 yıllık geçmişinde emeği geçen tüm basın emekçilerini içtenlikle kutlar, şahsım ve KTTO adına, gelecek dönemde de başarılarınızın devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar da TAK’ın haber alma özgürlüğü ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiği katkılardan dolayı kurumu kutlayarak, çalışmalarında başarı diledi.

Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu da ülke yayıncılığında önemli yer tutan TAK’a 46 yıllık geçmişinde ve günümüzde emek veren herkesi kutladı, vefat edenleri saygıyla andığını belirtip, çalışanlara başarılı yıllar dilediğini belirtti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası da TAK’ın 46. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kurumsal İletişim Müdürü Özlem K. Soykan ve genel Müdür İlkin Yoğurtçuoğlu imzasıyla yayınlanan mesajda, TAK’ın ilkeli, çağdaş, tarafsız habercilik anlayışıyla, kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve toplumun haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğuna işaret edildi.

Mesajda “Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlenen kurumunuzun 46. kuruluş yıldönümünü kutlar, başarı dolu nice yıllar dileriz” denildi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise polis örgütü adına TAK’ı kutlayarak, Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK çalışanlarına başarı ve esenlik diledi.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ise kuruluş yıldönümünde TAK çalışanlarını en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti ve nice başarılı yıllar diledi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak da toplum bilinçlenmesine, halkın haber alma özgürlüğü ile ülkenin tanıtılmasına TAK’ın yaptığı katkıların aşikâr olduğunu ifade etti ve TAK’a nice verimli seneler dileğinde bulundu.

(RU/ŞEB)





