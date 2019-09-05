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Cerrahi Derneği, Tabipler Odası Ve Ankara Cerrahi Derneği Mide Kanseri Konulu Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Ankara Cerrahi Derneği, “Mide Kanseri… Tanı ve Tedavide Neredeyiz” konulu panel düzenliyor.

Cerrahi Derneği, Tabipler Odası Ve Ankara Cerrahi Derneği Mide Kanseri Konulu Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Ankara Cerrahi Derneği, “Mide Kanseri… Tanı ve Tedavide Neredeyiz” konulu panel düzenliyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:06
Cerrahi Derneği, Tabipler Odası Ve Ankara Cerrahi Derneği Mide Kanseri Konulu Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Ankara Cerrahi Derneği, “Mide Kanseri… Tanı ve Tedavide Neredeyiz” konulu panel düzenliyor.
Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de cumartesi saat 14.30’da başlayacak toplantıda, Türkiye ve KKTC’den akademisyenler ve doktorlar, mide kanseri, tanı ve tedavisi konusunda sunumlar yapacak.

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Oturumlarda NB Kadıköy Hastanesi’nden Prof. Dr. Asım Cingi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akın Fırat Kocaay, YDÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji uzmanı Dr. Ömer Diker konuşacak.
(GÜL) 
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:57
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