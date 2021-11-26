Çeri domateste limit üstü, ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü

İthal çeri domateste limit üstü, yerli ıspanakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’ne göre 14 ithal ürünün 13’ü, 15 yerli üründen ise 14’ü temiz çıktı.
SVS Tic. Ltd.’in ithal ettiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’ın yetiştirdiği ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Limit Üstü
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Mert Uluşan
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ekmeklik Buğday Unu
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa Yemlik
|
Temiz
|
Pınarlı Tarım İşl.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
Levent San Ltd.
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
Cuma Polat
|
Güvercinlik
|
Marul
|
Temiz
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Alabaş
|
Temiz
|
Zübeyde Kırşan
|
Güvercinlik
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
Filiz Sertçe
|
İncirli
|
Luğana
|
Temiz
|
Kamuran Arkoy
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
Kamuran Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
Mustafa Arkoy
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
Mustafa Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
Mahmut Çil
|
Tatlısu
|
Biber(Chili)
|
Temiz
|
Lidya Kargı
|
Tatlısu
|
Yeşil Çarli Biber
|
Temiz
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
Menteş Soyumert
|
Çatalköy
|
Marul
|
Temiz
|
Menteş Soyumert
|
Çatalköy
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Ispanak
|
Temiz