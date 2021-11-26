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Çeri domateste limit üstü, ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü

26 Kasım 2021 Cuma 17:00
Çeri domateste limit üstü, ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü

İthal çeri domateste limit üstü, yerli ıspanakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Tarım Dairesi, 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’ne göre 14 ithal ürünün 13’ü, 15 yerli üründen ise 14’ü temiz çıktı.
 
SVS Tic. Ltd.’in ithal ettiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’ın yetiştirdiği ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday Unu

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Pınarlı Tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Levent San Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Cuma Polat

Güvercinlik

Marul

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Alabaş

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Ispanak

Limit Üstü

Filiz Sertçe

İncirli

Luğana

Temiz

Kamuran Arkoy

Çayönü

Ispanak

Temiz

Kamuran Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Mustafa Arkoy

Çayönü

Ispanak

Temiz

Mustafa Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Mahmut Çil

Tatlısu

Biber(Chili)

Temiz

Lidya Kargı

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

İbrahim Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

Menteş Soyumert

Çatalköy

Marul

Temiz

Menteş Soyumert

Çatalköy

Çeri Domates

Temiz

Serpil Bayur

Ozanköy

Ispanak

Temiz
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Son Güncelleme: 26.11.2021 17:14
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