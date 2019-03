Cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelebilmesi için toplantı yapıldı

CUMHURBAŞKANI AKINCI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YETKİLİLERİ, GSM OPERATÖRLERİ TEMSİLCİLERİ VE TİCARET VE EKONOMİ TEKNİK KOMİTESİ’NİN KIBRISLI TÜRK ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis arasında 26 Şubat tarihinde gerçekleşen gayri resmi görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, adadaki cep telefonları şebekelerinin Avrupa’da bir merkez üzerinden bağlanması konusunda uzlaşılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yetkililerini, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörleri temsilcilerini ve Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerini toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 11.30’da gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelebilmesi konusundaki uzlaşının çerçevesi ile ilgili bilgi aktarırken, operatörlerin teknik olarak birbiriyle iletişim kurmalarına olanak sağlanacak düzenlemelerle ile ilgili atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıya katılan yetkililer ve operatörler, iki lider arasında 2015’te kararlaştırılan bu güven artırıcı önlemin, Rum tarafının geçtiğimiz 4 yıldaki tutumundan vazgeçerek, Kıbrıs Türk tarafının en başından beri önerdiği modeli benimsemesi üzerine teknik olarak hayata geçirilmesinde bir engel olmadığını aktardılar.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve daha önce Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi’nde görev yapan Milletvekili Fikri Toros da yer aldı. Önümüzdeki günlerde, önce 2 tarafın operatörlerinin, ardından da ilgili teknik komitelerin bir araya gelmesiyle daha ileri adımların atılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI, VARILAN MUTABAKATIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Şubat’taki görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelebilmesi için Rum liderle mutabakata vardıklarını ifade ederek, teknik komitenin daha önce ortaya koyduğu görüşler ışığında, Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden; iki taraftaki operatörlerin ayrı ayrı anlaşmalarını ilgili merkezle yaparak, cep telefonlarının her iki tarafta da geçerli olacağını açıklamıştı.

Kıbrıs’ın herhangi bir yerinden bir yerine giden Kıbrıs Rum ve Kıbrıslı Türk’ün evi ile irtibatını artık kaybetmeyeceğini vurgulayarak varılan mutabakatın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dünyanın herhangi bir yerinden, Afrika’nın en ücra noktasından, Kıbrıs dahil dünyanın her yeri ile irtibatınız mümkün ama Kıbrıs’ın bir yarısından öteki yarısına geçtiniz mi cebinizdeki telefon çalışabilir olmaktan çıkıyordu. Bunlar da artık mazide kalacak” şeklinde konuşmuştu.