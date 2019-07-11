Cep telefonları artık adanın her tarafında kullanılabilecek

İLK GÖRÜŞME AKINCI VE ANASTASİADİS ARASINDA GEÇEKLEŞTİRİLDİ

Cep telefonları artık adanın tarafında kullanılabilecek. İlk görüşme 12.45 sıralarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında yapıldı.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonlarının adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın hayata geçtiği duyurusunun liderler tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, güven artırıcı bu önlemin iki taraf arasında diyalog güven ve iş birliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

İki liderin, en kısa zamanda bir araya gelerek Kıbrıslıların günlük yaşamını daha da kolaylaştıracak yeni güven artırıcı önlemler üzerinde görüşme olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.