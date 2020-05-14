Cengizköy'ün güneyindeki tepelik arazide yangın çıktı...

Lefke ilçesine bağlı Cengizköy'ün güneyindeki tepelikte yangın çıktı.
14 Mayıs 2020 Perşembe 18:47
Lefke ilçesine bağlı Cengizköy'ün güneyindeki tepelikte yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 16.30 sıralarında başlayan ancak nedeni henüz tespit edilemeyen yangın 200 dönümlük alana yayıldı. Polis, itfaiye ve bölge halkının traktörlerle müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.
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