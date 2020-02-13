Cengiz Ratip Yarın Anılıyor

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde yarın saat 11.00’de düzenlenecek törenle anılacak.
(RU/GÜL)
Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde yarın saat 11.00’de düzenlenecek törenle anılacak.
Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, 56’ncı ölüm yıl dönümünde yarın saat 11.00’de düzenlenecek törenle anılacak.
(RU/GÜL)