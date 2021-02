Cengiz Ratip’in şehit edilişinin 57. yılı…

MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU: “AZİZ HATIRASIYLA GÖNÜLLERİMİZDEKİ YERİNİ KORUMAKTADIR”

“RATİP’İN NAAŞININ NEREDE OLDUĞUNU BİLENLERİ KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE BİLGİ VERMEYE İNSANİYET ADINA DAVET EDİYORUM”

Şehit Milletvekili Cengiz Ratip, şehit edilişinin 57’inci yıldönümünde anılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde adının verildiği kütüphanede her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl, koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle yapılamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yayımladığı anma mesajında, Cengiz Ratip’i ölümünün 57’inci ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve minnetle andığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sennaroğlu mesajında, her yıl Cumhuriyet Meclisi’nde ailesi ve sevenleri bir araya gelerek Cengiz Ratip’in anıldığını ancak bu yıl salgın nedeniyle anma töreninin yapılamadığını ifade etti.



Sennaroğlu, mesajında, “Ancak kendisi her zaman olduğu gibi aziz hatırasıyla gönüllerimizdeki yerini korumaktadır. Türk Cemaat Meclisi üyesiyken 14 Şubat 1964’te şehit edilen, naaşı maalesef halen bulunamamış olan Cengiz Ratip, yardımseverliği, dürüstlüğü ve Türk-Rum ayırt etmeksizin herkesin imdadına koşan biri olarak halkını en iyi şekilde temsil etmiş bir kişiydi” dedi.Sennaroğlu, Ratip’in naaşının nerede olduğunu bilen kişileri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermeye de çağırarak söyle konuştu:“Ölüm yıldönümü vesilesiyle Ratip’in naaşının nerede olduğunu bilenleri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermeye insaniyet adına davet ediyor ve tüm kayıplarımızın bulunması için canla başla çalışan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir milletvekilinin dahi can güvenliğinin sağlanamadığı ve naaşının halen bulunamadığı çok zor günlerden geçilerek bugünlere geldiğimizi hatırlatmak isterim. Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini riske atacak, varlık ve kimliğini koruyamayacak hiçbir çözümün halkımızın onayını almayacağını bu vesileyle vurgulamak isterim. Şehit milletvekili Cengiz Ratip’e Allah’tan rahmet, ailesine ve halkımıza da başsağlığı dilerken, tüm şehit ve gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunarım.”CENGİZ RATİP1931 Karaağaç doğumlu olan ve 1961’de Türk Cemaat Meclisi üyesi seçilen Ratip, 1964’te, Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rumun serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti. Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp.