Cenevreliler ayda yaklaşık 34 bin 400 Türk Lirası’na denk gelen asgari ücrete “Evet” dedi

Ülke genelinde bir asgari ücret uygulamasına sahip olmayan İsviçre’nin Cenevre kantonu, “dünyanın en yüksek asgari ücreti” için pazar günü sandık başındaydı.

27 Eylül’de gerçekleşen referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 57,8’si Cenevre’de saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangı (25 dolar/ 194 Türk Lirası) olmasına “evet” dedi.

Referandumun arkasındaki sendikalar, kiraların çok yüksek olduğu Cenevre’de insan onuruna yakışır şekilde yaşamak için en az saatlik 23 frank, aylık 4 bin 86 frank kazanılması gerektiğini söylemişti.

Böylelikle Cenevre kantonunda haftada 41 saat tam zamanlı çalışan birinin asgari ücreti Türk Lirası cinsinden aylık 34 bin 387 lira olacak. Bu bölgede ortalama bir iki odalı dairenin aylık kirası 3 bin frank. Bir kahvenin ücreti 4 ila 5 frank.

İsviçre’nin 26 kantonundan yalnızca Jura ve Neuchatel kantonlarında asgari ücret uygulaması vardı. Cenevre ile bu sayı üçe çıktı. Cenevreliler daha önce yaptıkları iki oylamada asgari ücreti reddetmişti. Jura ve Neuchatel kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor.

Ülkede aylık ortalama ücret ise yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı (Yaklaşık 53 bin 700 TL).

Cenevre kantonunda sonra dünyanın en yüksek asgari ücreti ise saatlik yaklaşık 19,84 Avustralya dolarıyla (109 lira) Avustralya'da bulunuyor.