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Cenevre’de yapılacak gayrıresmi 5+1 Kıbrıs toplantısı bugün başlıyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki “Kıbrıs” konulu gayriresmî toplantı, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in liderlerle gerçekleştireceği ikili görüşmelerle başlayacak

27 Nisan 2021 Salı 09:50
Cenevre’de yapılacak gayrıresmi 5+1 Kıbrıs toplantısı bugün başlıyor
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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek toplantı, 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantılarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları da eşlik edecek.

Cenevre toplantısına bu amaçla, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP adına Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, DP adına Atay Ahmet Raşit, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP adına Genel Sekreter Enver Öztürk katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara ziyareti ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılarda ise, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Özel Temsilci Mustafa Olgun, Uzman Danışman Osman Ertuğ, Güneş Onar, Sülen Karabacak, Berna Çelik Doğruyol eşlik edecek.  

Yeni tip Koronavirüs salgınının riskleri altında yapılacak toplantıda, Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile tam mutabakat içinde, yeni bir vizyonla gidecek. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre’de, “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm zemininde” müzakere masasına oturulmasını teklif edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC heyeti, Birleşmiş Milletler öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek toplantı için Ankara’dan Cenevre’ye gidecek.

Başbakan Saner ve siyasi parti başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet ise İstanbul üzerinden Cenevre’ye gitmek üzere dün sabah Ercan’dan ayrıldı.

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CENEVRE’DE AMAÇ ORTAK ZEMİN OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK

Kıbrıs sorunu bir kez daha ada dışında düzenlenecek bir toplantının konusu olurken BM Cenevre Ofisi, toplantıların amacını, "Yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olarak açıklamıştı.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, Ada'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler kapsamında taraflar 7 Kasım 2016 ila 7 Temmuz 2017'da İsviçre'nin farklı kentlerinde dördü liderler seviyesinde olmak üzere beş kez bir araya gelmişti.

CENEVRE PROGRAMI

Cenevre’de Kıbrıs’la ilgili gayriresmî toplantıların bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs saatiyle 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19.00’da da Rum lider Nikos Anastasiadis’le yapacağı ikili görüşmelerle başlaması bekleniyor.

Akşam yemeğinde tüm katılımcılar bir araya gelecek.

Yarın Kıbrıs saatiyle 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı ve konuşmalar da yapacağı bir toplantı planlanıyor. Aynı gün Genel Sekreter Guterres, Cenevre’deki BM binasında taraflarla ikili görüşmeler yapacak. Ardından tüm taraflarla ortak toplantıya geçilecek ve ardından akşam yemeği verilecek.

Konferansın son günü olan Perşembe günü Genel Sekreter Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapması ve yeniden bütün tarafların katılacağı bir görüşme de planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cenevre51 Gayrıresmi ToplantıKıbrıs Konusu
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