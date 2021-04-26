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Cenevre’de yapılacak 5+1 formatındaki Kıbrıs toplantısı yarın başlıyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki “Kıbrıs” konulu gayriresmî toplantı, yarın başlıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 12:15
Cenevre’de yapılacak 5+1 formatındaki Kıbrıs toplantısı yarın başlıyor
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  • CUMHURBAŞKANI TATAR’A SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI DA EŞLİK EDECEK
  • TOPLANTIYI TÜRK AJANSI KIBRIS’TAN VE DİĞER BAZI BASIN KURULUŞLARINDAN GAZETECİLER DE İZLEYECEK

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek toplantı, 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantılarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları da eşlik edecek.

Cenevre toplantısına bu amaçla, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP adına Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, DP adına Atay Ahmet Raşit, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP adına Genel Sekreter Enver Öztürk katılacak.   

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara ziyareti ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılarda ise, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Özel Temsilci Mustafa Olgun, Uzman Danışman Osman Ertuğ, Güneş Onar, Sülen Karabacak, Berna Çelik Doğruyol eşlik edecek.  

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının riskleri altında yapılacak toplantıda, Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile tam mutabakat içinde, yeni bir vizyonla gidecek. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre’de, “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm zemininde” müzakere masasına oturulmasını teklif edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti, bugün Ankara’da temaslar yapacak ve ardından Cenevre’ye hareket edecek.

Başbakan Saner ve siyasi parti başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet ise İstanbul üzerinden Cenevre’ye gitmek üzere bu sabah Ercan’dan ayrıldı.

TÜRK AJANSI KIBRIS DA CENEVRE’DE

Cenevre’de yapılacak üç günlük konferansı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) da yerinde izleyecek.

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Ayrıca aralarında BRTK’nın da bulunduğu bazı medya kuruluşlarından gazeteciler bu sabah Cenevre’ye gitmek üzere adadan ayrıldı.

CENEVRE’DE AMAÇ ORTAK ZEMİN OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK

Kıbrıs sorunu bir kez daha ada dışında düzenlenecek bir toplantının konusu olurken BM Cenevre Ofisi, toplantıların amacını, "Yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olarak açıklamıştı.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, Ada'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler kapsamında taraflar 7 Kasım 2016 ila 7 Temmuz 2017'da İsviçre'nin farklı kentlerinde dördü liderler seviyesinde olmak üzere beş kez bir araya gelmişti.

CENEVRE PROGRAMI

Cenevre’de Kıbrıs’la ilgili gayriresmî toplantıların yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs saatiyle 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19.00’da da Rum lider Nikos Anastasiadis’le yapacağı ikili görüşmelerle başlaması bekleniyor.

Akşam yemeğinde tüm katılımcılar bir araya gelecek.

Çarşamba günü Kıbrıs saatiyle 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı ve konuşmalar da yapacağı bir toplantı planlanıyor. Aynı gün Genel Sekreter Guterres, Cenevre’deki BM binasında taraflarla ikili görüşmeler yapacak. Ardından tüm taraflarla ortak toplantıya geçilecek ve ardından akşam yemeği verilecek.

Konferansın son günü olan Perşembe günü Genel Sekreter Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapması ve yeniden bütün tarafların katılacağı bir görüşme de planlanıyor.

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Son Güncelleme: 26.04.2021 12:51
Anahtar Kelimeler:
51Cenevre
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