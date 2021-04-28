Cenevre’de bulunan tüm taraflar Guterres’in verdiği resepsiyonda buluştu

Cenevre’de 5+BM formatında yapılan Kıbrıs görüşmelerine davetli tarafların tümü, bu akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği resepsyonda biraraya geldi.

Kıbrıs saati ile 21.45’te Guterres’in evsahipliğinde başlayan resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra, garantör ülke temsilcileri olarak Cenevre’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1+2 formatında kısıtlı davetlinin bulunduğu resepsiyonda Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve özel temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

Bugün Guetrres’in, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerle başlayan Cenevre’deki Kıbrıs toplantıları, yarın tüm tarafların biraraya gelmesiyle devam edecek.

Cenevre’deki görüşmelerin 29 Nisan Perşembe günü tamamlanması planlanıyor.