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Cemil Bulut hayatını kaybetti

Bugün Gazimağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan Cemil BULUT hayatını kaybetti

04 Nisan 2022 Pazartesi 16:39
Cemil Bulut hayatını kaybetti

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Polis Basın Subaylığı açıklaması şu şekilde:
Bugün Gazimağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında,  güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan Cemil BULUT(E-65) tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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