Cemal Özyiğit devrede, YÖDAK suskun

KKTC üniversitelerine yönelik Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı genelge ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı devreye girdi.

YÖDAK’ın konuyla ilgili sessizliği devam ederken Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit üniversite rektörlerini olağanüstü toplantıya çağırarak inisiyatifi ele aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığındaki toplantıda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’de hazır bulundu.

BAKAN ÖZYİĞİT : “SIKINTILAR VE SORUNLAR VARSA BİRLİKTE AŞACAĞIZ.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YÖK’ün ülke üniversitelerine ilişkin aldığı kararlarda, Bakanlığı ve YÖDAK’ı baypas etmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek sıkıntılar ve sorunlar varsa bunların birlikte aşılacağının vurguladı.

Ortaya konacak yaklaşımlarla Türkiye’de de temaslar yapılmasının gündemde olduğunu belirten Bakan Özyiğit, Türkiye ile her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş ve güç birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

2018-2019 öğretim yılında YÖK onaylı 14 üniversite ile KKTC hukukuna göre kurulmuş YÖK onayı olmayan beş üniversite olmak üzere 19 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, 102 bin 944 öğrencinin eğitim öğretim aldığının altını çizen Bakan Özyiğit, Üniversitelerde 5 bin 117 akademisyenin görev yapması yanında üçüncü ülke uyruklu öğrencilerin sayısının gittikçe artığını, bu öğrencilerle ilgili bazı sorunların aşılması adına göreve gelir gelmez Yüksek Öğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü’nü hazırladıklarını, tüzüğün yürürlüğe girdiğini ve bu yıl kayıtların bu tüzüğe göre yapıldığını belirtti.

YÖK’ün KKTC üniversitelerine ilişkin aldığı kararları değerlendiren Bakan Özyiğit, uluslararası alanda tanınmayan KKTC’deki üniversitelerin, Türkiye Cumhuriyeti ve YÖK’ün yardımları ve akreditasyonlarına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

YÖK’ün görüş ve düşüncelerini alma, iş ve güç birliği yapmanın önemli olduğuna da vurgu yapan Özyiğit, “Ama ‘YÖK emir verir KKTC yapar’ mantığı ile değil, bu ince bir çizgidir. Biz iş ve güç birliğinden bahsediyoruz. Elbette YÖK eksiklik ve aksaklıklarla ilgili düşünceleri bizimle de sizlerle de paylaşacak” dedi.

PROF. DR. AKİLE BÜKE’DEN BAKANLIĞA GÖREV ; YÖK’E GİTMELİSİNİZ

KKTC’de faaliyette olan 19 üniversitenin Rektörünün katıldığı toplantıda söz alan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise Bakan Özyiğit’e çağrı yaparak Bakanlık yetkililerinin yaşanan süreç ile ilgili YÖK’e gitmesi gerektiğini söyledi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke gazetemizin gündeme taşıdığı YÖK genelgesi ile ilgili haberimizde yer alan ve kamuoyunun cevap beklediği sorular ile yaşanan sürece dair sessizliğini korurken KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz:

-YÖK’ün KKTC’de yeni üniversite açılmasına sıcak bakmadığını açıklayan Prof. Dr. Akile Büke’nin yeni kurulan üniversitelerin tamamına yakınının kendi imzası ile izin aldığını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç biliyor mu?

- Yeni kurulan üniversitelerin kendinden önce YÖDAK izni aldığı algısı yaratan Prof. Dr. Akile Büke’nin YÖK Genelgesindeki rolü ne ?

- Genelge öncesi YÖK’te yapılan toplantıya YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke tek başına katılarak neden hiçbir YÖDAK üyesinin gelmesine izin vermedi?

- Üniversite ve akademik çevreler yanında ekonomi dünyasında da endişelere neden olan Genelge ile ilgili YÖDAK Başkanı neden sessiz?

- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının yetkilerinin azaltılmasını savunan Prof. Dr. Akile Büke’nin yaşanan süreçte sorumluluğu neden Bakanlığa bıraktı?

- Üniversite öğrenci sayılarının düşmesinin ülke ekonomisinde yaratacağı kriz ve kaosun YÖK Başkanı önemsemiyor mu?

- Prof. Dr. Akile Büke Genelgenin nedenleri arasında üniversitelerin birbirlerini YÖK’e sürekli şikayet etmesi olduğunu söylerken hangi üniversiteleri kastetti?