Cem Adrian Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde Konser Verdi

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Cem Adrian, dün akşam Othello Kalesi’nde konser verdi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, “Mutlu Yıllar, Ben Seni Çok Sevdim” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, hayranları tarafında beğeniyle dinlendi.
Festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.
Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılırken, biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek.
Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak.
Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilecek.
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