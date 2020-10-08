banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1150
ALTIN
482.257
DOLAR
7.9268
STERLİN
10.2640
EURO
9.3127
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Cem Kar’da yayıncılığa farklı bir bakış açısı

08 Ekim 2020 Perşembe 17:26
Cem Kar’da yayıncılığa farklı bir bakış açısı
banner337
banner351

Ekranlara uzun bir süre ara veren Cem Kar, farklı bir formatla geri dönüyor.

banner341
İzleyicileri 360 video formatıyla tanıştıracak olan Kar, bu formatla gerçekleştirilen çekimlerle güncel konuları, konuklarıyla değerlendirecek. İzleyiciler 360 derece röportajın yapıldığı noktaları isterse ekrana dokunarak görebilecek. Dolayısıyla izleyici röportaj yapılan kişileri ve röportajın yapıldığı yeri kendisi istediği an görebilecek. Günümüz teknolojisini röportaj tekniği ile buluşturan Cem Kar, aynı zamanda 360 videolar ve drone görüntüleri ile ülkemizin tanıtımına da katkı koyacak. Ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde gerçekleştirilecek olan röportajlarda aynı zamanda drone görüntüleri eklenerek izleyici tüm noktaları aynı anda görebilmesi sağlanacak.

İlk olarak konuk Serhat Kotak ile KKTC sistemi üzerine yapılan program, Kıbrıs'ta güneşin en güzel battığı noktalardan biri olan Merit Park'ta gerçekleştirildi.

Youtube, facebook ve instagramda 360sohbetler kullanıcı adıyla yayınlanan röportajlar aynı zamanda 360sohbetler.com adresinden de izlenebiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkkan: “Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını destekliyoruz“
Türkkan: “Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını destekliyoruz“
Çavuşoğlu: “Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”
Çavuşoğlu: “Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”
Kılıçdaroğlu: “Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar?”
Kılıçdaroğlu: “Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar?”
Sendikal Paltform’dan Maraş eleştirisi: “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmıyor”
Sendikal Paltform’dan Maraş eleştirisi: “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmıyor”
Kapalı Maraş özlemi bitti
Kapalı Maraş özlemi bitti
Denktaş: “En geniş mutabakatı sağlayarak adımlar atacağız”
Denktaş: “En geniş mutabakatı sağlayarak adımlar atacağız”
Sağlık Bakanlığı: “Sağlık merkezleri ve yaşlı bakımevlerinde pnömokok aşıları yapılıyor“
Sağlık Bakanlığı: “Sağlık merkezleri ve yaşlı bakımevlerinde pnömokok aşıları yapılıyor“
Kıbrıs Herbaryum Ve Doğa Tarihi Müzesi Araştırmacıları Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türü Keşfetti
Kıbrıs Herbaryum Ve Doğa Tarihi Müzesi Araştırmacıları Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türü Keşfetti
Erhürman: “Maraş sadece ziyarete açıldı”
Erhürman: “Maraş sadece ziyarete açıldı”
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim