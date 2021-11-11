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Cem Dana UBP’den istifa etti

11 Kasım 2021 Perşembe 21:52
Cem Dana UBP’den istifa etti

( 11/11/2012 MHA……..)  Cem Dana istifa gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi ‘’ Ahmet Öztenay ile Belediye Meclis Üyesiyiz ve her zaman da beraber hareket ettik, alacağı her kararda yanında durdum. Tek anlaşamadığımız konu haksız yere Belediye’ye birçok işçi alınmasında ön ayak olmasıdır. Bir tek bu konuda anlaşamadık.

Bugün yapılan grevde ise, sendika başkanı olan Doğan Özüşen birçok detay açıklayarak işçi alımı konusunda meclis üylerinin çok baskıcı bir tutum sergilediklerini de dile getirdiğini işittim.

Benim hiç kimse ile bir sorunu yoktur fakat Ali, Cengiz oyunlarına soyunan birlikte mücadele ettiğim Ahmet Öztenay,ın Hiçbir zaman partiye (UBP) bir katkısı olmadı.

Partinin çıkardığı gazeteyi ( Güneş gazetesi ) bile almıyor. Partinin hiçbir toplantısına katılmıyor, seçim döneminde bile UBP parti binasına hiç gelmedi, şahsen ben görmedim yani gören var ise söylesin.

Ben ise Cem Dana olarak maddi ve manevi her şekilde partim olan UBP,ye yardım etti. Seçimlerde payıma düşen ne ise her zaman yardımcı oldum. Ancak bazıları partiyi kullanarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar, partinin sadece amblemini kullanıyorlar.

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Diğer meclis üyesi arkadaşlarım ile hiçbir sorunumuz veya problemimiz yok itirazım da yok ama Ahmet Öztenay’a itirazım vardır.

Ben genel sekretere söyledim eğer bu seçimi yapar ve Ahmet Öztenay’ı parti meclisine gönderirseniz ben de istifa edeceğimi genel sekretere ve ilçe başkanına da daha önceden bildirdim.

Seçim yapıldı ancak ben aday olmadım bile.

Ahmet Öztenay’la yarışmak bile istemediğim için aday dahi olmadım, açıkçası o arkadaş yüzünden aday olmadım. Ahmet Öztenay kura ile seçildi ve ben de o yüzden istifa yazımı yazıp partiye verdim. Partiye tek kuruşluk katkısı olmayan ve partiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanan o zat disipline verilip gerekli cezai müeidiye uygulanmaz ise ben artık bu partide hiçbir görev almayacağım.

Bugünden itibaren de bir istifa mektubu yazarak UBP Gazimağusa İlçesine verdim,artık geri de dönmem.

Sayın Başbakan temiz UBP dedi biz de destekledik, şimdi üzerine düşen görevi yerine getirsin temiz UBP,yi yaratsın.’’Dedi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cem DanaUbp
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