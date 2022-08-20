banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday...
Kimlik kartı harçları arttı
Kimlik kartı harçları arttı
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
banner404

Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım

20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:40
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım

CEM DANA UBP'NİN GAZİMAĞUSA'DA ADAY ADAYIYIM

Ergün Yahat

Gazimağusa'da 3 dönem en fazla oyu alarak yerel seçimlerde birinci çıkan ve seçilen belediye meclis üyesi Cem Dana Kasım sonu yapılacak olan yerel seçimlerde Gazimağusada UBP'nin aday adayı olduğunu açıkladı.

Cem Dana 3 dönem bu işin çıraklığını yaptığını artık vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için bu kararı aldığını ve tabandan çok sayıda aday olması için kendisine çağrıda bulunduklarını söylerken eğer birden fazla aday adayı çıkarsa ilçede sandık kurup üyenin onayına gidilmesi gerektiğini, sandıkta çıkacak olan sonuca her adayın saygı duyması ve partinin adayı etrafında kenetlenmek gerektiğini söylerken,eğer partinin oldu bitti ile üyeye gitmeden bir adayı göstermesi halinde bağımsız aday olacağını şimdiden açıkladığını soyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimlik kartı harçları arttı
Kimlik kartı harçları arttı
Halkın içinden halk adamı
Halkın içinden halk adamı
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu
Evkaf İyilik Gönüllüleri, İtfaiye Çalışanlarını Ziyaret Ederek Hediye Verdi
Evkaf İyilik Gönüllüleri, İtfaiye Çalışanlarını Ziyaret Ederek Hediye Verdi
Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Heyetini Kabul Etti
Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Heyetini Kabul Etti
Güneş altında çalışma yasağı hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde geçerli olacak
Güneş altında çalışma yasağı hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde geçerli olacak
Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim