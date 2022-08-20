Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım

CEM DANA UBP'NİN GAZİMAĞUSA'DA ADAY ADAYIYIM

Ergün Yahat

Gazimağusa'da 3 dönem en fazla oyu alarak yerel seçimlerde birinci çıkan ve seçilen belediye meclis üyesi Cem Dana Kasım sonu yapılacak olan yerel seçimlerde Gazimağusada UBP'nin aday adayı olduğunu açıkladı.

Cem Dana 3 dönem bu işin çıraklığını yaptığını artık vatandaşa daha iyi hizmet sunmak için bu kararı aldığını ve tabandan çok sayıda aday olması için kendisine çağrıda bulunduklarını söylerken eğer birden fazla aday adayı çıkarsa ilçede sandık kurup üyenin onayına gidilmesi gerektiğini, sandıkta çıkacak olan sonuca her adayın saygı duyması ve partinin adayı etrafında kenetlenmek gerektiğini söylerken,eğer partinin oldu bitti ile üyeye gitmeden bir adayı göstermesi halinde bağımsız aday olacağını şimdiden açıkladığını soyledi.