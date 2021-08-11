Cem Dana Gazimausa Belediye başkanlığına UBP'den aday adayıyım

Ergün YAHAT

UBP Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Cem Dana 2022 yılında yapılacak olan Gazimağusa Belediye başkanlığına aday adayı olduğunu KIBRIS MANŞET aracılığı ile vatandaşlara duyurdu.

Gazimağusa'da sevilen sayılan hayırsever birisi olarak bilinen Dana 3. dönem belediye Meclisi 2, dönem belediye as başkanlığı yapmış Cem Dana çıraklığını yapmadığın işin kalfalığını yapaman sözleri ile açıklamasına şöyle devam etti .20 yıldır partim UBP'nin bir çok kademelirinde görev aldım öncellikle yaklaşan belediye seçimlerinde partim UBP'den aday adayı olarak müracaatımı verecem gönlüm ilk olarak partiden aday çıkmak ama partim beni aday göstermez ise yine bağımsız aday olarak adaylığımı açıklayacağım.

Bana sadece bir dönem yetki versinler 2 yılda Gazimağusa kentimizi cazibe bir ilçe olarak getirmek yaşanabilir temiz partili partisiz herkese hizmet verip ortadaki ayrımcılığı kaldırmak birinci görevlerimizin başında gelecek. Gazimağusalı hizmet bekliyor belediyenin mali durumu ortada bunu bilmeyen yok. Güzel günler için aday oluyorum