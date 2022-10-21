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Cem Dana'dan son nokta: "ADAYIM!"

21 Ekim 2022 Cuma 19:55
Cem Dana'dan son nokta: "ADAYIM!"

Ergun yahat
UBP üyesi Gazimağusanın sevilen iş insanlarından 3 dönem belediye meclis üyeliği yapan ve partide çok  sevilen Cem Dana bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama partililer tarafından büyük takdir topladı.İşte Cem Dana nın açıklaması. Ben aşağıda imza sahibi,Gazimağusa Belediyesi UBP  belediye meclis üyesi CEM DANA.

13 EKİM 2022  tarihinde UBP   genel başkanı  Sn. Dt. ÜNAL  ÜSTEL  ve  UBP genel  sekreteri  sn. OĞUZHAN HASİPOĞLU tarafından  Başbakanlığa davet edildim. Çok sıcak karşılandım  samimi bir atmosfer içinde  geçen görüşmede  şahsımdan Gazimağusa belediye başkan adaylığından çekilmem hususunda rıcada  bulunuldu.
UBP’ de tam  yetkili  olan  ve çok  değer verdiğim  bu değerler  bana ‘Anket yapıldı  sen ikinci çıktın  “Lütfen”  çıkan adayı  destekle , demelerine karşın bana anketi  gösterin.  Derhal çekileyim cevabını  verdim .Ançak anketin SN.Başbakan ve  Genel sekreter  tarafından  görülmediğini bu  görüşmede  öğrendim.
 Bana 17 Ekim Pazrtesi günü anketi  göstereceklerini  ifade  etmelerine,  bügüne kadar  beklememe  rağmen  bir sonuç alamadım. Yani anket  sonucu  tarafıma gösterilmedi.
 Bağımsız   aday  olmaya kararlıyım. 27 yıllık UBP deki  yaşamımın  12 yılını  Gazimağusa UBP  belediye  meclis üyeliği ( iki dönem  AS  BAŞKANLIK)  görevini yaptım.Bilği ve tercübemin yeterli olduğunu düşünüyorum.
 Bügüne kadar  partimden  ne kendim nede ailem için  bir talebim olmadı bazı kişilerin  CEM’in  mutlaka bir isteği  , bir  talebi  vardır demelerini şiddetle  kınıyorum.
Amacım  sadece Gazimağusa halkına hizmet  etmektir. Bu durumda  önümdeki  günlerde  partimden istifa etmek  kaçınılmaz olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla  arz ederim.CEM DANA

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