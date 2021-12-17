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Çelikağ: “Long Beach sahili halkındır, öyle de kalmalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)  Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İskele Milletvekili adayı Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, son yıllarda hızlı ve plansız  yapılaşma olan İskele Long Beach sahil bölgesine bir de çok katlı otel yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

17 Aralık 2021 Cuma 13:45
Çelikağ: “Long Beach sahili halkındır, öyle de kalmalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)  Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İskele Milletvekili adayı Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, son yıllarda hızlı ve plansız  yapılaşma olan İskele Long Beach sahil bölgesine bir de çok katlı otel yapılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre,  bölgedeki hızlı yapılaşmanın ciddi altyapı sorunlarını da beraberinde getirdiğini, bölge halkına nefes alma imkanı veren kamusal alanların da yeni yapılarla birlikte bölgeye taşınacak nüfusu taşıyabilecek kapasitede olmadığını belirten Çelikağ, bu gerçekler ortadayken sahil bölgesinde çok katlı yeni yapılaşmaya gidilmesinin var olan sorunlara yenilerini ekleyeceğine dikkat çekti.

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Yatırıma karşı olmadıklarını, yatırım yapmak isteyen kişi ve şirketlere de devletin uygun gördüğü ve halkın yararına olacak şekilde izinler verilebileceğini ancak özellikle sahil kenarlarının talan edilmesine onay vermelerinin mümkün olmadığını belirten Çelikağ, halkın kullanımında olması gereken alanların yasalara rağmen bu şekilde elden çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

 Sahil bölgesine yapılması planlanan çok katlı yapılaşmanın bölgenin doğal yapısına zarar vereceğini, mevcut yaşama görsel kirlilik katacağını, inşaat atıklarının çevre kirliliğine neden olacağını ve trafik yoğunluğunu artıracağını belirten Çelikağ, “TDP olarak başta hükümet olmak üzere ilgili makamları bu konuda uyarıyoruz. Bu yanlış adıma karşı çıkan bölge halkı ile ilgili örgütlerle de dayanışma içinde olacağımızı belirtiriz” dedi.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 15:23
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