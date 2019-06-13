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Çeler: “Sucuoğlu’nun Genel Sağlık Sigortası ile ilgili açıklamaları üzücü…”

Çeler: “Sucuoğlu’nun Genel Sağlık Sigortası ile ilgili açıklamaları üzücü…”

13 Haziran 2019 Perşembe 09:15
Çeler: “Sucuoğlu’nun Genel Sağlık Sigortası ile ilgili açıklamaları üzücü…”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili açıklamalarının üzücü olduğunu savunarak, “Temellerini biz attık, umarız tamamlarlar” dedi.

Çeler, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “Genel Sağlık Sigortası  son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve işin temelini attıklarını belirten Çeler, “Yapılan çalışmalar ortada iken, Sayın Bakan’ın bu şekilde açıklama yapması gerçekten üzüntü vericidir” dedi.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili kendilerinden önceki 10 yıllık dönemde görevde bulunan hükümetlerin ev ödevlerini yerine getirmediğini savunan Çeler, Sucuoğlu’nun söylemlerinin kendi dönemlerini değil, önceki dönemleri kapsamakta olduğunu belirtti. 

Sucuoğlu’nun “Genel Sağlık Sigortası son 15 ayda rafa kaldırıldı” söylemlerini üzüntü ile okuduğunu ifade eden Çeler şunları kaydetti:

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“Sanırım  Faiz Bey, benden önceki dönemden bahsediyor. Çünkü benim Bakanlık dönemimde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim ve bürokratlarımızla defaten toplantılar yapıp sigortaların mali yükünü kaldırabilecek “Kısmi Sağlık Sigortası’nı olsun hayata geçirmeye çalışmış, ancak sigortaların mali durumu yetersiz kaldığından başlatmak mümkün olmamıştı. Öte yandan Genel Sağlık Sigortası için dönemin Bakanlık Müsteşarı Evrim Hınçal, Başbakanlık Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Sigortalar Dairesi Müdürümüz geçtiğimiz aylarda Ankara’ ya giderek, 2 gün boyunca bu konuyu hayata geçirebilmenin sistematiği üzerinde çalışmışlardır.”

TC heyeti ile yapılan görüşmelerde, heyetin, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili 10 yıldır hiçbir hükümetin ev ödemediğini yapmadığını ifade ettiğini belirten Çeler,  Bakanlığı döneminde GSS ile ilgili atılan adımları anlattı.

Bakanlık görevi döneminde 10 yıldır atılmayan adımları attıklarını kaydeden Zeki Çeler, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortaların (441 adet) şu anda karşıladıkları ilaç listesinin tek liste haline getirilmesi çalışmaları başlatıldığını, eczanelerin on-line bağlantısının yürürlüğe girmesinin yanında,  Devlet Hastanesi’ndeki eczane bölümünün de aynı sisteme geçmesi için Bakanlık çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

TDP Milletvekili Çeler, Sosyal Sigortaların Teşkilat Yasasının güncellenerek, hem Genel Sağlık Sigortasına hizmet verecek hale gelmesi, hem de Sosyal Sigortalar İdare Meclisi yapısının buna uyumlaştırılması adına çalışmaların  başlatıldığını,  yıl sonuna kadarki yol haritasının takvimlendirildiğini belirtti.

Çeler, devletten emekli olanlarla, sigorta emeklilerinin  Genel Sağlık Sigortası sisteminde bir havuzda toplanmasını ve herkesin sistem içinde görülmesini sağlayacak yapının kurulması çalışmalarının başlatılarak  takvimlendirilmesinin yapıldığını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası bağlamında yapılan bunca çalışma ortada iken “GSS konusunda bir şey yapılmadı” denmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Çeler, “Her şey inanmakla başlar. Bizden öncekiler inanmamış olabilir, ancak biz inandık ve başladık. Umarım devam ettirilir ve Kıbrıs Türk toplumu adına olumlu bir unsur daha hayata geçmiş olur” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.06.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluZeki Çeler
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