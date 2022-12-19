banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak
Çeler: Girne çarşısı çekim ve...
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata...
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak...
banner405

Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Çarşısını ziyaret etti ve proje kitapçığını vatandaşlara takdim etti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:14
Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Çarşısını ziyaret etti ve proje kitapçığını vatandaşlara takdim etti.

Zeki Çeler, yanlış uygulamalar nedeniyle Girne’nin cazibe merkezi özelliğinin yitirildiğine dikkat çekerek, kentin yeniden çekim ve cazibe merkezi olması için projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

Çeler, kentin ekonomik kalkınmasının sağlanması için Girne Antik Liman’da, Limanın arka sokaklarında, Banbabuliya ile Girne Kordonboyu’nda düzenlemeler yapılacağını belirterek, imaj ve markalaşma çalışmalarıyla kente daha çok insan gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

Kent merkezinde sahile erişimin sağlanması, sokakların aydınlatılması ve kent güvenliği ile insanların kentte daha çok vakit geçireceğini ve para harcayacağını anlatan Çeler, cikla scooter kiralama ile park yerlerinden ücretsiz shuttle servis ile park ve ulaşım sorununun çözüleceğini dile getirdi.

Çeler; enerjisi, cesareti, vizyonu ve tecrübesiyle projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Budaqov'u kabul etti
Arıklı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Budaqov'u kabul etti
Kamu-İş yarın Çalışma Bakanlığı’na yürüyecek
Kamu-İş yarın Çalışma Bakanlığı’na yürüyecek
Ataoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti
Ataoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti
YÖKAK Başkanı Kar, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti
YÖKAK Başkanı Kar, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti
Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti
Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti
Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi
Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim