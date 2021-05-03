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Çeler: “Ev içi şiddet yasasının geçmesi için uğraşmaya devam edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisinin Meclis’ten geçerek hayat bulması adına her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:15
Çeler: “Ev içi şiddet yasasının geçmesi için uğraşmaya devam edeceğiz”
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TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Çeler, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle hazırlanıp, 8 Nisan tarihinde TDP milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan, ardından da 14 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunulan yasa önerisinin ivediliğinin görüşülmesinin haftalardır gündemde olmasına rağmen bir türlü yapılamadığını belirtti.

Bugünkü Meclis birleşiminde de önerinin yine gündeme getirilmediğini kaydeden Çeler, söz konusu yasa önerisinin Perşembe günü yapılacak meclis birleşimin gündemine alınacağını vurguladı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev işi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi’nin ivedilikle ele alınması talebiyle bugün Meclis önünde 23 sivil toplum örgütü tarafından gerçekleştirilen eyleme de destek belirtti.

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Çeler, sivil toplum örgütlerinin konuyu gündemde tutma ve yasanın yaşam bulması adına verdikleri uğraşın önemine vurgu yaptı.

Hükümetin kurulduğu günden itibaren toplum yararına icraat yapabilecek bir yapı oluşturamadığını, Meclis çalışmalarının da sürekli sekteye uğradığını belirten Çeler, bu durumun yasa önerilerinin görüşülmesinin de olumsuz etkilediğini kaydetti.

İvedilik görüşmesinin Meclis’te oylanarak kabul edilmesi halinde önerinin ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacağını ancak bunun yine gerçekleşmediğini belirten Çeler beklentilerinin daha fazla vakit kaybedilmeden ivediliğin alınarak, söz konusu yasa önerisine komitede son şekli verilerek en kısa zamanda yaşama geçmesi olduğunu vurguladı.

Çiler, ülkede her 3 kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, yalnızca 2020 yılında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’ne şiddet görüyorum ifadesiyle yapılan başvuru sayısının 1063 olduğunu anımsattı. Çeler, bu verilerin, son 10 yılda ev içi şiddetle mücadele yolculuğunda ileri adımlar atılsa da halen atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Bunun partiler üstü insani bir konu olduğunu, dolayısı ile önerinin hangi partiden geldiğine bakılmaksızın tüm vekillerin buna destek belirtmesi gerektiğini kaydeden Çeler, Ev İçi Şiddet Yasası’nın yaşam bulmasının önemli bir adım olacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 15:41
Anahtar Kelimeler:
Ev Içi şiddet Yasası
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