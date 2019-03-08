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Çeler: ”Emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Çeler: ”Emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız”

08 Mart 2019 Cuma 12:38
Çeler: ”Emekçi kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısına dikkat çekerek, her zaman kadınların yanında olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çeler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, haksız çalışma koşullarını, kadın erkek eşitsizliğini, kendilerine oy hakkı verilmeyişini protesto ederken yanarak ölen 129 kadın işçinin mücadelesinin anıldığı gün olduğunu hatırlatarak, bu anlamlı günün arifesinde, iki emekçi kadını acı bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını kaydetti. Çeler, dünkü tarfik kazasında hayatını kaybeden kadınlara Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabırlar diledi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, üzerlerine düşen görevlerin bilinciyle değişiklikleri kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısına dikkat çekmek istediğini vurgulayan Çeler, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısında, resen kayıt, iş kazası bildirimi, yaşlılık aylığının bağlanması ve yaşlılık aylığından yararlanma koşulları, çocuklara aylık bağlanma şartları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili prim oranlarının düzenlenmesi, kısmi aylıktan müstakil aylığa geçiş, şirket direktörlerinin sorumluluğu; yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin aylık düzenlemesi gibi konularda iyileştirmeye imkan tanıyan değişikliklerin yer aldığını ifade etti.

Çeler, “Sigorta işlemlerinde resen kayıt uygulaması yapılan yasal değişiklik ile, işyerinin tescilinin, kendisinin veya çalışanlarının işe başlama veya işten ayrılmalarının, prime esas kazançlarının bildirilmesi gibi yükümlülüklerini işverenin yerine getirmemesi ve işveren tarafından verilmesi gereken bu bildirgelerin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne teslim edilmemesi halinde; tespitler sonucu elde edilen bilgi ve belgelere göre, Daire tarafından resen işlem yapılmasına imkan tanınıyor” dedi.


Bunun gibi daha denetleyici ve denetimi güçlendirici yasaları da hayata geçirerek çalışma yaşamını iyileştirme gayretlerinin devam edeceğini belirten Çeler, “Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

 

Son Güncelleme: 08.03.2019 15:45
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