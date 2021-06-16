banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli yağda/balda olanlar
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli...
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
Sine-i millet de bir seçenektir ancak…
Sine-i millet de bir seçenektir...
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Çeler'den hükümete eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler,  “çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı” olarak nitelediği toplu iş sözleşmesiyle ilgili değişiklik konusunda, tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:15
Çeler'den hükümete eleştiri
banner337

Zeki Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolması halinde, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin geçerli olmasını sağlayan düzenlemede yapılmak istenilen değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çeler, İş Yasası’nın 30’uncu maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini, Hükümet’in bu “yanlışında” daha fazla ısrar etmemesi gerektiğini kaydetti.

banner341
Yapılmak istenilen değişikliğin bazı kesimler tarafından basitleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.

Değişikliğin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu savunan Çeler, konuyla ilgili olarak tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.


 

banner360
Son Güncelleme: 16.06.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Toplu Iş Sözleşmelerinde DeğişiklikZeki Çeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan duyuru
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan duyuru
KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’
KITSAB: “Ölen ölür, kalan sağlar KKTC hükümetinindir’’
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
KTOEÖS: “Kıbrıs Türk toplumu çağdaşlık ve laiklikten taviz vermeyecektir”
KTOEÖS: “Kıbrıs Türk toplumu çağdaşlık ve laiklikten taviz vermeyecektir”
UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi
UMK-Motosiklet Kurumu işbirliğinde etkinlik düzenlendi
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Oğuz “Bugünden itibaren e-fatura ile işlem yapılabilecek”
Oğuz “Bugünden itibaren e-fatura ile işlem yapılabilecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim