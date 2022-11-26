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Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!

26 Kasım 2022 Cumartesi 16:21
Çelebi:Bu kadarının olacağını düşünmemiştim!

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, 25 Aralık tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimler için Dikmen'de yaşayan 88 yaşındaki annesine gelen 'adresinde yaşamıyor' gerekçesiye gönderilen itiraz dilekçesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi "Pes doğrusu hiç bu kadarının olacağını düşünmemiştim.Ne yapacaklarını iyice şaşırdılar" ifadelerini kullandı.

Yüksel Çelebi'nin açıklaması şöyle: 

Pes doğrusu hiç bu kadarının olacağını düşünmemiştim. 1975 yılından beri Dikmende yaşayan 88 yaşındaki anacığıma seçmen listesinden sildirmek için adresinde oturmaz diye itiraz edilmesine gerçekten çok şaşırdım.NE YAPACAKLARINA İYİCE ŞAŞIRDILAR.

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