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Çekova’nın Dünya Ormancılık Günü Mesajı…

CONKBAYIR: “ORMAN ALANLARI YASAL BOŞLUKLARDAN YARARLANILARAK İŞLETMELERE VE YATIRIMCILARA KAYNAK ARAZİ OLARAK DAĞITILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

Çekova’nın Dünya Ormancılık Günü Mesajı…

CONKBAYIR: “ORMAN ALANLARI YASAL BOŞLUKLARDAN YARARLANILARAK İŞLETMELERE VE YATIRIMCILARA KAYNAK ARAZİ OLARAK DAĞITILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

21 Mart 2019 Perşembe 10:35
Çekova’nın Dünya Ormancılık Günü Mesajı…

CONKBAYIR: “ORMAN ALANLARI YASAL BOŞLUKLARDAN YARARLANILARAK İŞLETMELERE VE YATIRIMCILARA KAYNAK ARAZİ OLARAK DAĞITILMAYA DEVAM EDİLİYOR”
Lefkoşa, 21 Mart 19 : Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA) ormanların tüm toplumun ortak malı konumundaki ulusal servet kaynakları olduğunu, ancak geçmişte çıkarılan ve ilginç bir şekilde Anayasaya da uygun bulunan bazı yasalarla bu ortak servetin özellikle turistik amaçlarla adeta peşkeş çekildiğini savundu.
Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ÇEKOVA adına yazılı bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Can Conkbayır, Vakfın tüm uyarılarına rağmen orman alanlarının yasal boşluklardan yararlanılarak bu tür işletmelere ve yatırımcılara kaynak arazi olarak dağıtılmaya devam ettiğini belirtti.
Conkbayır mesajında, hükümetin ve Cumhuriyet Meclisi’nin ormanlarla ilgili yasalarda gerekli düzenlemeleri yaparak bu uygulamaya derhal son vermesi gerektiğini ifade etti.
“ORMANLARDA DENETİM EKSİKLİĞİ VAR”
Ormanları yürüyüş faaliyetlerinde rekreasyon amaçlı kullanan vatandaşlardan birçok yerde kaçak ağaç kesimlerinin yapıldığı, keçilerin ormanlarda başıboş dolaşarak genç fidanları kemirdiği yönünde sürekli ihbarlar geldiğini hatırlatan Conkbayır, basın organlarında da çıkan bu yöndeki haberler ormanlarda bir denetim eksikliği olduğunu işaret ettiğini belirtti.
VATANDAŞA UYARILAR…
Conkbayır şöyle devam etti:
“Yaz aylarını kapısına dayandığımız şu günlerde Vatandaşlarımıza uyarımızdır. Orman alanlarını kullanırken çok dikkatli olunmalı, ateşli piknik sahalarına ayrılmış alanlar dışında ateş yakmamalı, hatta yanar vaziyette bırakıldığını gördüğümüz ateşi söndürmeli veya Alo 177 İhbar Hattına bildirimde bulunmalıyız. Piknik alanlarında veya orman içerisinde geride atık madde, çöp, cam şişe v.b. maddeler bırakılmamalı, 0rmanda yasadışı ağaç kesimlerine veya ağaçlara olumsuz yönde bir müdahale yapıldığına, hayvan otlatması yapıldığına şahit olunduğu anda Orman Dairesi’ne ihbarda bulunulmalıdır.
Unutmamalıyız ki bugün dikilen fidanların ağaç olması için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Ormana yapılacak her türlü olumlu veya olumsuz müdahale ülkemizin yeşiline, turizmine, toplum sağlığımıza ve genelde ülkemize yapılmaktadır. Bu nedenle gelecek nesillere yeşil bir ülke devretmek yönünde, bütünü ile toplumun malı olan, ürettiği maddi ve fonksiyonel değerler ile toplumun tüm kesimlerine hizmet eden ormanlarımızın korunması ve çoğaltılmasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşmektedir.
Bu vesile ile halkımızın Dünya Ormancılık Günü’nü kutlar, gelecekte daha yeşil bir adada yaşamayı temenni ederiz.”
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Konfederasyonu, 21 Mart tarihini 1971 yılında Ormancılık Günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kanalı ile bugünün bütün Dünya Milletlerince kutlanmasını tavsiye etmişti.
(RU/ŞEB)

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