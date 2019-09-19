Çayırova Petrol İstasyonu-Diner sanayi kavşağı arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında kapalı…

Polis yaptığı açıklamada, Mehmetçik Belediyesi tarafından İskele - Karpaz Anayolu üzerinde yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından yolun 2 saat trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Çayırova köy içerisinden sağlanacağı kaydedildi.
Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yolun 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.
Polis yaptığı açıklamada, Mehmetçik Belediyesi tarafından İskele - Karpaz Anayolu üzerinde yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından yolun 2 saat trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Çayırova köy içerisinden sağlanacağı kaydedildi.