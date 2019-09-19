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Çayırova Petrol İstasyonu-Diner sanayi kavşağı arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında kapalı…

Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yolun  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

Çayırova Petrol İstasyonu-Diner sanayi kavşağı arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında kapalı…

Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yolun  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 07:56
Çayırova Petrol İstasyonu-Diner sanayi kavşağı arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında kapalı…

Polis yaptığı açıklamada, Mehmetçik Belediyesi tarafından  İskele - Karpaz Anayolu üzerinde yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından yolun 2 saat trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Çayırova köy içerisinden sağlanacağı kaydedildi.

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Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.


 

Son Güncelleme: 19.09.2019 11:42
Anahtar Kelimeler:
Yol Kapalıçayırova Petrol IstasyonuDiner Sanayi Kavşağı
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