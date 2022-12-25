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Çayırova'da hırsızlık!
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Çayırova'da hırsızlık!

25 Aralık 2022 Pazar 12:35
Çayırova'da hırsızlık!

24.12.2022 tarihinde, saat 19:40 sıralarında, Çayırova’da Valya Mevkiinde, F.E.(E-40), H.E.(E-36) ve A.C.Ç.(E-27), elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kablolarını demir kesme makası kesip hasara uğrattıkları esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmişlerdir.
Zanlı A.C.Ç.(E-27) polis tarafından suçüstü tutuklanırken, olay yerinden koşarak kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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